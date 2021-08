Liverpool FC poinformował we wtorek, że nową umowę z klubem podpisał Fabinho. Brazylijczyk związał swoją przyszłość z ekipą z Anfield Road na pięć lat.

Liverpool z solidnym wzmocnieniem i to bez transferu

Liverpool FC pozyskał 27-latka latem 2018 roku. Ten szybko został kluczowym piłkarzem The Reds. W szeregach angielskiej ekipy Fabinho grał na środku defensywy lub na prawej obronie, a nierzadko również jako pomocnik. W związku z tym Fabinho był panaceum na różne kłopoty zespołu.

W ostatniej kampanii brazylijski zawodnik dał się zapamiętać z tego, że był w stanie złagodzić kłopoty z obroną Juerga Kloppa. To przyczyniło się do tego, że Fabinho otrzymał nową umowę. Będzie obowiązywać do końca czerwca 2026 roku.

“Fabinho podpisał nowy długoterminowy kontrakt z Liverpoolem” – poinformował klub z oficjalnym komunikacie. Zawodnik nie krył radości po ogłoszeniu dobrej dla niego nowiny.

– Jestem zachwycony, że podpisałem nowy kontrakt z klubem. Od początku rozmów z działaczami byłem jednak bardzo pozytywnie nastawiony, ponieważ tego właśnie chciałem – zostać w Liverpoolu, grać w tej drużynie. Jestem naprawdę bardzo szczęśliwy – mówił Fabinho.

– Spędziłem w tym klubie ostatnie trzy sezonu i bardzo dobrze się w nim czuję. Dużo nauczyłem się od naszego menedżera i całego sztabu szkoleniowego, a także od zespołu – dodał Brazylijczyk.

