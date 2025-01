fot. PressFocus Na zdjęciu: Mohamed Salah

Mecz ze zdecydowanym faworytem

Liverpool i Ipswich Town dzieli w tabeli ligi angielskiej przepaść. Drużyna z Anfield Road przed sobotnim starciem legitymuje się bilansem 50 punktów, będąc liderem. 16 oczek ma natomiast na swoim koncie Ipswich Town, plasujący się w strefie spadkowej. O ile ekipa Arne Slota może pochwalić się passą spotkań bez porażki, trwającą od września 2024 roku, to team z Portman Road jest bez wygranej od trzech meczów.

The Reds mogą być postrzegani za zdecydowanego faworyta do zwycięstwa rywalizacji. Za wygraną Liverpoolu przemawia też to, że na swoim stadionie rzadko w tej kampanii traci punkty. Pierwszy gwizdek sędziego w sobotniej batalii zabrzmi o godzinie 16:00. W pierwszym starciu w tym sezonie z udziałem obu ekip byli Mohamed Salah i spółka.

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Liverpoolu

wygraną Ipswich

remisem wygraną Liverpoolu 100%

wygraną Ipswich 0%

remisem 0% 2+ Votes

Liverpool chce podtrzymać świetną passę

Zespół z Anfield Road podejdzie do potyczki po cennym zwycięstwie w środku tygodnia z Lille (2:1) w Lidze Mistrzów. Liverpool może się zatem pochwalić dwoma z rzędu wygranymi starciami, bo w Premier League pokonał z kolei Brentford (2:0). Wcześniej ekipa z Anfield Road zremisowała natomiast z rewelacją rozgrywek Nottingham Forres (1:1).

Na swojej arenie Liverpool jest bez przegranej od 21 wrześnie. Ogólnie w trzynastu potyczkach angielskie ekipa zaliczyła dwa remisy i aż jedenaście razy wygrała. W pokonanym polu The Reds zostawiali między innymi Manchester City (2:0), Real Madryt (2:0) czy Bayer Leverkusen (4:0).

Sobotni przeciwnik ekipy Arne Slota ma natomiast zamiar zmazać plamę po kompromitacji z Manchesterem City. Mistrz Anglii wygrał (6:0). Ipswich ma zatem dwie porażki z rzędu. Kolejkę wcześniej uległo Brighton (0:2).

Drużyna dowodzona przez Kierana McKennę w roli gościa nie wygrała w żadnym ze swoich dwóch ostatnich występów. Ipswich zaliczyło remis z Fulham (2:2) i uległo Arsenalowi (0:4). Po raz ostatni ekipa z Portman Road byłą górą 14 grudnia, gdy pokonała Wolverhampton.

Mecze drużyny Liverpool FC Liverpool FC (1.96 xG) 2 Lille (0.65 xG) 1 Brentford (0.77 xG) 0 Liverpool FC (3.39 xG) 2 Nottingham Forest (0.33 xG) 1 Liverpool FC (1.95 xG) 1 Tottenham 1 Liverpool FC 0 Liverpool FC (2.73 xG) 2 Manchester United (1.53 xG) 2 Mecze drużyny Ipswich Ipswich (0.49 xG) 0 Manchester City (2.88 xG) 6 Ipswich (0.35 xG) 0 Brighton (1.15 xG) 2 Fulham (2.35 xG) 2 Ipswich (1.37 xG) 2 Ipswich (1.29 xG) 2 Chelsea (1.69 xG) 0 Arsenal (1.82 xG) 1 Ipswich (0.12 xG) 0

Sytuacja kadrowa Liverpoolu i Ipswich Town

Niestety dla sobotniego widowiska obie ekipy nie będą mogły wystąpić w swoich optymalnych zestawieniach. Liverpool nie będzie mógł liczyć na takich graczy jak: Joe Gomez, Diogo Jota czy Curtis Jones. Z kolei w szeregach Ipswich Town zabraknie Conora Chaplina, Sam Szmodicsa oraz Chiedoziego Ogbenne.

Liverpool – Ipswich: przewidywane składy

Liverpool FC Arne Slot Ipswich Kieran McKenna Liverpool FC Arne Slot 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 5-4-1 5-4-1 Przewidywany skład Ipswich Kieran McKenna Rezerwowi 3 Wataru Endo 9 Darwin Núñez 14 Federico Chiesa 19 Harvey Elliot 62 Caoimhin Kelleher 78 Jarell Quansah 84 Conor Bradley 21 Konstantinos Tsimikas 1 Arijanet Muric 7 Wes Burns 14 Jack Taylor 22 Conor Townsend 25 Massimo Luongo 27 George Hirst 33 Nathan Broadhead 0 Benjamin Godfrey 47 Jack Clarke

Liverpool – Ipswich: kontuzje i zawieszenia

Kontuzje i zawieszenia Liverpool FC Zawodnik Powrót Joel Matip Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Joe Gomez Uraz ścięgna udowego Początek lutego 2025 Diogo Jota Naderwanie mięśnia Początek lutego 2025 Curtis Jones Stłuczenie Początek lutego 2025

Kontuzje i zawieszenia Ipswich Zawodnik Powrót Janoi Donacien Uraz pachwiny Nieznany Chiedozie Ogbene Uraz ścięgna Achillesa Początek maja 2025 Conor Chaplin Kontuzja kolana Niepewny Samuel Szmodics Naderwanie mięśnia Początek lutego 2025

Liverpool straci pierwszy gola?

Ipswich Town może pochwalić się tym, że zdobyło pierwszą bramkę w trzech z ostatnich pięciu spotkań w roli gościa. To może dawać do myślenia. W związku z tym można rozważyć scenariusz, że Liverpool będzie musiał odwracać losy rywalizacji w potyczce na Anfield Road. Kuszący może kurs STS na taką opcję, wynoszący 4.90. Jeśli chodzi o klasyczne warianty, To rozwiązanie na zwycięstwo The Reds zostało oszacowane na 1.12. Remis wyceniono na 10.50. Wariant na wygraną jednego z outsiderów ligi angielskiej to z kolei 20.00.

Liverpool FC Ipswich 1.12 10.50 20.00 Kursy mogą ulec zmianie. REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie