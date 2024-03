IMAGO / Lee Parker Na zdjęciu: Piłkarze Arsenalu

Arsenal ma najlepszy bilans bramek w lidze

Jeśli kluby zakończą rozgrywki z taką samą liczbą punktów, o mistrzostwie zadecyduje właśnie bilans bramek W tym momencie, po 27 kolejkach, zdecydowanie najlepszym może pochwalić się Arsenal. Kanonierzy zdobyli 68 goli, a stracili 23. Daje im to bilans dodatni – +45.

Zespół Mikela Arteta uciekł tym samym w tym zestawieniu Liverpoolowi, którego bilans wynosi +39. Jeszcze słabszy wynik ma Manchester City (+35). Oznacza to, że gdyby któryś z tych klubów zakończył sezon z tyloma samymi punktami co Arsenal, wyżej w tabeli byliby Kanonierzy.

Nie ulega wątpliwości, że jest to spory atut ekipy Artety. Tym bardziej, że cała trójka idzie łeb w łeb. Arsenal jest trzeci w tabeli, ale traci do Liverpoolu dwa punkty (i jeden punkt do Manchesteru City).

Co godne podkreślenia, liga została już w przeszłości wygrywana różnicą bramkową. Stało się tak choćby w sezonie 2011/2012. Manchester City i Manchester United uzbierali wtedy po 89 punktów. Rozgrywki wygrali The Citiznes, którzy mieli znacznie większą różnicę między bramkami zdobytymi, a straconymi (+64).