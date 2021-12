fot. PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski według wielu głosów nie wygrał Złotej Piłki, gdyż występuje na co dzień w lidze, która nie jest na całym świecie aż tak popularna, jak La Liga, czy Premier League. Jednym z czynników, aby Polak wygrał w końcu upragnioną nagrodę, może być transfer. Nowe doniesienia dotyuczące reprezentanta Polski pojawiły się w podcaście The Transfer Window.

Robert Lewandowski ma umowę ważną z Bayernem Monachium do końca czerwca 2023 roku

Najbliższe letnie okienko transferowe może być jedną z ostatnich szans dla Bawarczyków na zarobienie dużych pieniędzy na transferze Polaka

Polski napastnik został podobno zaoferowany jednej z ekip z ligi angielskiej

Lewandowski rywalem Lukaku do gry w ataku The Blues?

Robert Lewandowski według najnowszych informacji medialnych został zaoferowany Chelsea. Jest to podyktowane tym, że polski napastnik jest podobno poważnie zainteresowany podjęciem nowego wyzwania w karierze.

Już w środę światło dzienne ujrzała wiadomość, że Lewandowski poprosił swojego agenta o to, aby znalazł mu nowy klub. Kapitan reprezentacji Polski marzy o przeprowadzce do Realu Madryt. Mając jednak na uwadze to, że władze Los Blancos mają plan, aby inwestować w młodych napastników (Kylian Mbappe lub Erling Haaland), to scenariusz z transferem Lewandowskiego do ekipy ze stolicy Hiszpanii na dzisiaj jest mało prawdopodobny.

Out now. Tuchel seeks Werner replacement | Lewandowski offered to Chelsea | Rangnick's bounding Man Utd ambitions https://t.co/b1sjZVOzK6 — The Transfer Window Podcast (@TransferPodcast) December 1, 2021

W podcaście The Transfer Window można usłyszeć natomiast, że menedżer Chelsea Thomas Tuchel rozgląda się za nowym napastnikiem, mogącym wypełnić lukę po Timo Wernerze. Niemiecki napastnik jest podobno na celowniku Manchesteru United, a zwolennikiem pozyskania tego piłkarza do teamu z Old Trafford ma być Ralf Rangnick.

Inny wariant jest natomiast taki, że między Chelsea a Bayernem mogłoby dojść do wymiany zawodników. Bawarczycy pozyskaliby Wernera, a na Stamford Bridge zakotwiczyłby Lewandowski. Wartość obu piłkarzy jest podobna, więc takie rozwiązanie może być brane pod uwagę.

Lewy ma za sobą ceremonię France Football, w której trakcie wręczono Złotą Piłkę. Polak w prestiżowym plebiscycie ostatecznie zajął drugie miejsce. Nagrodą pocieszenia dla 33-latka była natomiast nagroda dla najlepszego napastnika kończącego się roku.

