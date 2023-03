Źródło: The Times

Źródło: The Times

PressFocus Na zdjęciu: Michael Carrick

West Ham w tym sezonie spisuje się poniżej oczekiwań

David Moyes nie może być pewny swojej posady

Michael Carrick to jeden z kandydatów do zastąpienia Szkota

Carrick zmieni swojego byłego szkoleniowca?

West Ham w 25 spotkaniach wywalczył zaledwie 23 punkty i obecnie zajmuje dopiero 16. pozycję w Premier League. Młoty mają tylko jedno oczko przewagi nad strefą spadkową, co oznacza, że są zamieszane w walkę o utrzymanie na najwyższym szczeblu.

David Moyes, trener WHU, znajduje się pod rosnącą presją. Szkocki trener nie może być pewny posady na na London Stadium, gdzie traci poparcie fanów. Właściciel stołecznego klubu, David Sullivan, niechętnie podchodzi do rezygnacji z usług byłego szkoleniowca Evertonu na tym etapie rozgrywek, ale jeżeli wyniki się nie poprawią, będzie musiał wziąć pod uwagę takie rozwiązanie.

Według The Times to Michael Carrick może zameldować się w Londynie, jeśli Moyes opuści West Ham. Była gwiazda United była trenowana przez Szkota w sezonie 2013/14. Obecny opiekun Middlesbrough, który znakomicie radzi sobie za sterami Boro, mógłby zaliczyć emocjonalny powrót do klubu, w którym rozpoczął swoją karierę i zanotował 156 występów.