Pressfocus Na zdjęciu: Juergen Klopp

Liverpool zmaga się z poważnym kryzysem formy. Juergena Kloppa w trudnej sytuacji wspiera legendarny zawodnik Manchesteru United.

Gary Neville odniósł się do problemów, które ma Liverpool

Anglik ufa Juergenowi Kloppowi

Były gracz Manchesteru United chce, aby Niemiec dostał czas na zażegnanie kryzysu

Klopp zasłużył na zaufanie

W ostatnich latach niemal co sezon po mistrzostwo Anglii sięga Manchester City. Dominację Obywateli potrafił przerwać Liverpool, który dzielnie dotrzymywał kroku ekipie Pepa Guardioli, naciskając na nią do samego końca. The Reds w bieżącej kampanii przechodzą jednak kryzys formy. Podopieczni Juergena Kloppa nie obronią żadnego z krajowych pucharów. Pod znakiem zapytania stoi też ich awans do następnej edycji Ligi Mistrzów. W obronie Niemca stanął legendarny zawodnik Manchesteru United.

– Juergen Klopp zrobił w Liverpoolu coś niesamowitego. Nie mogę go krytykować, nawet jeśli mówimy o tym sezonie. Mieli cztery czy pięć dobrych lat, więc mogą mieć gorszy sezon. Nadal ufam mu jako menadżerowi i wierzę w tę grupę zawodników. Myślę, że powrócą do swoich sił i znowu pokażą, jak dobrzy są – przekonuje Gary Neville, który daje czas Juergenowi Kloppowi do przyszłej kampanii.

– Jeśli następny sezon też będzie tak wyglądał, wtedy będziemy mogli się martwić. Jednak nie przestaję wierzyć w Juergena Kloppa, jest jednym z menadżerów, którzy potrafią odmienić sytuację – zaznaczył Anglik. Liverpool ma przed sobą wyjazdowy mecz z Wolverhampton. Coraz mniej czasu zostało także The Reds do pierwszego boju z Realem Madryt w 1/8 finału Ligi Mistrzów.

