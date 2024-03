Imago / Nick Potts Na zdjęciu: Roy Keane

Ollie Watkins imponuje formą

Napastnik Aston Villa ma w tym sezonie 16 goli w Premier League

Według Roya Keane’a 28-latek może grać w czołowych klubach ligi

Ollie Watkins trafi do jednego z gigantów Premier League?

Aston Villa po raz kolejny zachwyca w Premier League i walczy o awans do europejskich pucharów w przyszłym sezonie. Dużą zasługę w wynikach osiąganych przez klub z Birmingham ma Ollie Watkins. Anglik jest w zabójczej formie, a efektem wysokiej dyspozycji napastnika jest szesnaście bramek w lidze.

Wysoka forma oraz ogólne występy Watkinsa nie uszły uwadze legendy Manchesteru United. Roy Keane w rozmowie z The Sun podkreślił, że jest pełen podziwu dla napastnika za to jak prezentuje się w bieżących rozgrywkach. Co więcej, Irlandczyk podkreślił, że 28-latek bez problemu odnalazłby się w największych klubach Premier League.

– Mógłby grać w jednej z najlepszych drużyn, prawda? Aston Villa to czołowa drużyna, ale mówimy o większych klubach jak Manchester United, Manchester City czy Liverpool. To komplement dla niego. Nie sugeruje, że ma opuścić Villę, ale gdyby to zrobił to sobie poradzi – powiedział Roy Keane dla The Sun.

Ollie Watkins zagrał w tym sezonie 39 meczów, w których strzelił 21 bramek i zaliczył 10 asyst. Umowa z Aston Villą obowiązuje do czerwca 2028 roku. Transfermarkt wycenia go na 60 milionów euro.