IMAGO / Bradley Collyer Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Jens Lehmann pozytywnie wypowiedział się na temat Jakuba Kiwior

Były bramkarz zwrócił uwagę na możliwy rozwój Polaka

Obrońca ostatnio gości w podstawowym składzie Arsenalu

Miło to słyszeć!

Nieco ponad rok temu byliśmy świadkami przenosin Jakuba Kiwiora ze Spezii do Arsenalu. Obrońca reprezentacji Polski za kwotę około 25 milionów euro wzmocnił ekipę “Kanonierów”. Jednak do tej pory trudno powiedzieć o nim, że jest pierwszym wyborem Mikela Artety. Niemniej w ostatnich kilku meczach 24-latek wybiegał na boisko od pierwszej minuty, co może nieco napawać optymizmem przed zbliżającymi się barażami o Euro 2024. Z kolei pozytywną opinię wystawił Kiwiorowi legendarny bramkarz Jens Lehmann.

– Jest młody, utalentowany, szybki, ma duży potencjał. Jeszcze się może bardzo rozwinąć. Na pewno widać progres u Kiwiora – mówi Niemiec w rozmowie z “WP Sportowe Fakty”.

– Owszem, Arsenal zapłacił za niego spore pieniądze, ale tak się płaci w Premier League. Poza tym, jak powiedziałem, Kiwior jest młody, może się rozwinąć i podwoić, a nawet potroić swoją wartość – dodał.

