Po czterech i pół roku za sterami Andrei Radrizzaniego Leeds United będzie mieć nowych właścicieli. Klub przejmie grupa San Francisco 49ers. Cała transakcja ma kosztować 475 milionów funtów.

Andre Radrizzani jest właścicielem klubu od 2017 roku

Grupa San Francisco 49ears posaida 10% udziałów klubu od 2018 roku

Transakcja ma zostać zawarta przed 2024 rokiem.

To właśnie za kadencji Włocha Andrei Radrizzaniego klub powrócił do Premier League. I mimo, że ostatnie miesiące nie są tak udane dla pawi jak miniony sezon to trudno za to obwiniać Włocha. Leeds United obecnie zajmuje 14. miejsce w lidze i ma sześć oczek przewagi nad strefą spadkową. Taki stan rzeczy, dodające do tego trenera, który w klubie pracuje od 2018 roku oznacza sportową stabilizację klubu.

Stabilizacja na boisku, zmiany w gabinetach

Jednak nie możemy mówić o stagnacji w przypadku stanowisk właścicielskich klubu. W poniedziałek zawarto umowę na całkowite przejęcie udziałów klubu przez grupę San Francisco 49ers. Do tej pory koncern ten posiadał 44% udziałów. Do 2024 roku ma to być 100%.

Jednym z aspektów, który miałby sprawić, że umowa jest nieważna, byłoby kupno innego klubu przez Andrea Radrizzaniego. Jednak coś takiego jest mało realne. W ramach umowy kupna grupa San Francisco49ers nabyłaby również prawa własnościowe do stadionu Elland Road.

Zespół Mateusza Klicha w ostatni weekend podzielił się punktami z Brentford remisując z pszczołami 1:1. Nowi właściciele klubu to druga dobra informacja w ostatnich dniach dla kibiców Leeds United. Podobną radość wywołał powrót po kontuzji do drużyny Marcelo Bielsy Patricka Bamforda.

