fot. PressFocus Na zdjęciu: Aymeric Laporte

Man City tego lata nie będzie mógł skorzystać z usług Aymerica Laporte. Zawodnik po kłopotach z kolanem przeszedł operację i będzie wyłączony z gry przez dłuższy czas, przekazał Josep Guardiola cytowany przez ESPN.

Man City na starcie nowego sezonu nie będzie mógł skorzystać z jednego ze swoich kluczowych zawodników

Aymeric Laporte z powodu kontuzji kolana musiał przejść operację

Defensor urodzony w Agen ma być wyłączony z gry do września

Laporte przegapi pierwsze mecze nowej kampanii

Man City zaczyna wielkie granie w sezonie 2022/2023 od starcia z Liverpoolem o Tarczę Wspólnoty. Tymczasem już w przyszłym tygodniu Obywatele zaczną rywalizację w Premier League od potyczki z West Ham United. Jeden z kluczowych zawodników aktualnych mistrzów Anglii przegapi start nowej kampanii.

– Laporte jest kontuzjowany. Miał operację. W ubiegłym sezonie kilka ostatnich meczów rozegrał z urazem, wykonując przy tym niesamowity wysiłek, ale już nie mógł tak funkcjonować – powiedział Josep Guardiola cytowany przez ESPN.

Zobacz także:

– W takich przypadkach trzeba uważać. Jeśli wszystko potoczy się zgodnie z planem, to wróci do gry we wrześniu – zaznaczył Hiszpan.

15-krotny reprezentant Hiszpanii dołączył do ekipy z Etihad Stadium w styczniu 2018 roku z Athletic Bilbao. Suma transakcji wyniosła wówczas 65 milionów euro. Jak na razie 28-latek wygrał z Obywatelami między innymi cztery razy mistrzostwo Premier League i tyle samo razy Puchar Ligi Angielskiej. Na koncie zawodnika jest także Puchar Anglii i Tarcza Wspólnoty.

Czytaj więcej: Guardiola głodny sukcesu w Lidze Mistrzów. “Udział w finale był zaszczytem”

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin