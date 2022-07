fot. PressFocus Na zdjęciu: Josep Guardiola

Man City już w przyszłym tygodniu zacznie nową kampanię ligową. Przed walką o kolejne trofea ciekawej wypowiedzi udzielił Josep Guardiola. Hiszpan wprost zapowiedział, że chce, aby jego zespół ponownie spróbował powalczyć o zwycięstwo w finale Ligi Mistrzów.

Man City w najbliższy weekend wraca do gry o najwyższe cele

Najpierw na drodze Obywateli stanie Liverpool w meczu o Tarczę Wspólnoty

Josep Guardiola zapowiedział walkę o finał Ligi Mistrzów w trakcie kampanii 2022/2023

Man City z konkretnym celem

Man City po raz ostatni zagrał w finale elitarnych rozgrywek w minionym roku. Wówczas The Citizens mierzyli się z Chelsea, przegrywając jednocześnie z The Blues (0:1). To tylko podrażniło ambicje ekipy z Etihad Stadium.Po tym starciu dużo mówiło się o składzie teamu z Etihad Stadium na to starcie.

– Decyzje dotyczące składu były podyktowane tym, co uważałem za słuszne, jak chciałem grać, kondycją graczy. Pomimo tego, że przegraliśmy w finale, mam niesamowicie dobre wspomnienia z tego turnieju, to co zrobiliśmy jest ponadprzeciętne – przekonywał Josep Guardiola cytowany przez profil City Xtra na Twitterze.

– Zajęcie drugiego miejsca w Lidze Mistrzów, to z mojego punktu widzenia niesamowity sukces. Udział w finale był dla Manchesteru City zaszczytem – zaznaczył Hiszpan.

– W zeszłym sezonie byliśmy blisko powrotu. W tym sezonie spróbujemy ponownie! – zapowiedział opiekun The Citizens.

Man City w najbliższy weekend zmierzy się z Liverpoolem o Tarczę Wspólnoty. Z kolei nowy sezon ligowy aktualny mistrz Premier League wznowi od starcia z West Ham United. Spotkanie odbędzie się 7 sierpnia o 17:30.

