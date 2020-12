Lampard zapowiada zmiany. “To nie może się już wydarzyć”

Menedżer Chelsea Frank Lampard stwierdził, że prowadzony przez niego zespół nie jest kandydatem do zdobycia mistrzowskiego tytułu. Zapowiedział również zmiany w składzie na najbliższe ligowe spotkanie z Aston Villą.

W ostatnim swoim spotkaniu Chelsea przegrała 1:3 z Arsenalem. Dla The Blues była to trzecia porażka w czterech ostatnich ligowych meczach Premier League. Efektem słabej postawy drużyny w ostatnich tygodniach jest spadek na ósme miejsce w tabeli.

– Nastąpią pewne zmiany, ale o tym było wiadomo. Na pewno nie zamierzam zmieniać wszystkiego po naszym ostatnim występie. To nie jest najważniejsza sprawa, ale rozgrywając dwa mecze w ciągu dwóch dni i tak musimy dokonać zmian – powiedział Lampard.

– Do niektórych zmian dojdzie oczywiście z powodu tego, jak wyglądał ostatni mecz. Nowe osoby będą musiały wyjść na murawę, pokazać energię i osobowość, którą widzimy w naszych normalnych występach – kontynuował.

– Ludzie chcieli mówić o nas jako o kandydatach do tytułu, ale ja nigdy o tym nie mówiłem. To wymaga czasu na budowę. Występy takie jak ten sobotni są tymi, z których musimy wyciągnąć bardzo dużą lekcję, każdy z nas, również ja. To nie może się więcej wydarzyć – mówił menedżer drużyny.

– Widzieliśmy kilka szalonych wyników w tym sezonie. Wiele drużyn miało wzloty i upadki. W tej chwili jesteśmy w sytuacji, w której z ostatnich czterech meczów przegraliśmy trzy i wygraliśmy jeden. To wymaga reakcji – dodał Lampard.

Poniedziałkowe spotkanie 16. kolejki Premier League pomiędzy Chelsea i Aston Villą rozpocznie się o godzinie 18:30.



