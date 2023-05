Chelsea zagra we wtorek na Emirates Stadium derbowe spotkanie z Arsenalem. Frank Lampard jest pod wrażeniem zaufania, jakim władze Kanonierów obdarzyły Mikela Artetę.

We wtorkowy wieczór Chelsea zmierzy się na wyjeździe z Arsenalem

Frank Lampard mówi o tym, czego brakuje The Blues aby wrócić do walki o najwyższe cele

Anglik jest pod wrażeniem zaufania, jakie w Arsenalu otrzymał Mikel Arteta

Arsenal wzorem dla innych klubów

W obecnym sezonie Arsenal jest głównym rywalem Manchesteru City w walce o mistrzostwo Anglii. Kanonierzy długo utrzymywali się na szczycie Premier League, choć ostatnie wyniki sprawiły, że Obywatele zepchnęli ich na drugie miejsce.

Arsenal jest teraz nagradzany za zaufanie, jakim obdarzył Mikela Artetę. Poprzednie lata pod wodzą hiszpańskiego menedżera nie były zbyt udane, a mimo to współpraca była kontynuowana. Frank Lampard uważa, że do powrotu na szczyt Chelsea potrzebne są podobne działania. W sezonie 2022/2023 na ławce trenerskiej The Blues zasiadało już czterech różnych szkoleniowców.

– Ten sukces to zasługa Arsenalu, ponieważ pamiętam czasy, kiedy kwestionowano menedżera, kwestionowano właścicieli i kwestionowano zawodników. Ten proces może trwać dwa lub trzy lata, i tak też było.

– W ciągu tych dwóch lub trzech lat musisz podjąć wiele właściwych decyzji i nadal pracować w dobry sposób. Jeśli chodzi o stronę trenerską, to wspaniale jest widzieć, jak klub wspiera i trzyma się swojego menadżera, podczas gdy w innym klubie zmienił się on 2 lub 3 razy – mówi angielski menedżer.

