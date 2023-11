Źródło: The Mirror

IMAGO / Sportimage / Andrew Yates Na zdjęciu: Johnny Evans

Johnny Evans został odznaczony orderem MBE

Wyróżnienie wręczył książe William

Obrońca wrócił do Manchesteru United po ośmiu latach

Johnny Evans z wyróżnieniem za reprezentowanie kraju

Johnny Evans podczas powrotu do zdrowia wykorzystał okazję i skorzystał z zaproszenia do Pałacu Buckingham. Zawodnik Manchesteru United został tam wyróżniony specjalnym orderem MBE (Order Imperium Brytyjskiego) za godne reprezentowanie swojego kraju. 35-latek rozegrał w barwach narodowych 104 mecze, w których 6 razy strzelał bramkę. Nagrodę wręczył mu sam książę William.

– Dotarło do mnie, że rozegrałem ponad 100 meczów dla Irlandii Północnej. Reprezentowanie kraju przez ten czas było czymś wspaniałym. Reprezentowałem wszystkich mieszkańców mojego kraju, a po drodze udało się przeżyć wiele pięknych chwil z zespołem – powiedział Evans.

Doświadczony obrońca jest wychowankiem Manchesteru United. W zespole “Czerwonych Diabłów” grał do 2015 roku. Przed rozpoczęciem sezonu brał udział w treningach z pierwszym zespołem. Erik ten Hag był pod wrażeniem jego dyspozycji i postanowił przyłączyć Evansa na stałe do pierwszego składu. Były reprezentant Irlandii Północnej zagrał w tym sezonie 8 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Jego kontrakt z klubem wygasa po zakończeniu sezonu.