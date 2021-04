Kontrowersje po meczu Tottenham – Man Utd. “To niedorzeczne”

Manchester United pokonał 3:1 Tottenham Hotspur w niedzielnym hicie angielskiej Premier League. W trakcie spotkania nie brakowało jednak kontrowersji, a zdecydowanie najwięcej emocji wzbudziła decyzja sędziego o nieuznaniu bramki Edinsona Cavaniego.

Nieuznana bramka Cavaniego

Urugwajczyk trafił do siatki Tottenhamu jeszcze w trakcie pierwszej połowy, ale ostatecznie gol nie został uznany. Arbiter oglądając powtórkę dzięki systemowi VAR dopatrzył się przewinienia Scotta McTominay’a na Son Huen-Minie. Pomocnik Czerwonych Diabłów dotknął w tej sytuacji twarzy Koreańczyka. Choć kontakt był niewielki, sędzia uznał go za przewinienie.

Decyzja ta wzbudziła dużo emocji, a po zakończeniu meczu wzburzenia nie kryli eksperci Sky Sports – Micah Richards, Roy Keane i Jamie Redknapp.

– To jest żenujące. To nie jest już piłka nożna. To psucie tej gry. Nie poznaję już naszej gry – grzmiał Micah Richards. – To jest absolutnie niedorzeczna decyzja. To nigdy nie jest faulem – dodał.

– Jestem zdumiony. Jeśli to był faul, to wszyscy powinniśmy rozejść się do domów. Dla zawodnika, który tak się turla, to żenujące. To nie może być faul – wtórował mu Keane.

Podobne zdanie miał Jamie Redknapp. – Co masz zrobić? Biegać z opuszczonymi rękami przy boku? Son próbuje go złapać, a on wysuwa rękę. To właśnie robisz w piłce nożnej. Zawsze próbujesz użyć swoich ramion, aby się zastawiać. To nigdy nie powinno być faulem, to niedorzeczne – powiedział.