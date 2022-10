Źródło: The Athletic

PressFocus Na zdjęciu: Ibrahima Konate

Środkowy obrońca Liverpoolu Ibrahima Konate może nie wystąpić w niedzielnym starciu Premier League z Manchesterem City na Anfield Road.

Konate może nie wystąpić w meczu przeciwko City

Francuz nie wziął udziału w piątkowym treningu

Obrońca dopiero co wrócił do gry po dwumiesięcznej przerwie

Ibrahima Konate może przegapić starcie z City

Reprezentant Francji zaliczył swój pierwszy mecz w wyjściowym składzie w tym sezonie, kiedy w środku tygodnia był partnerem Virgila van Dijka na środku defensywy w wygranym 7:1 meczu Ligi Mistrzów przeciwko Glasgow Rangers.

Konate jednak z powodu problemów mięśniowych opuścił piątkowy trening Liverpoolu, a w sobotę miał zostać poddany dodatkowym testom. Jednak jego występ przeciwko City w niedzielę stanął pod dużym znakiem zapytania.

Uważa się, że uraz nie jest zbyt poważny, ale Liverpool nie podejmie ryzyka, gdy pojawią się choćby niewielkie wątpliwości dotyczące stanu jego zdrowia. The Reds majac na uwadze, że gracz dopiero co wrócił po blisko dwumiesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją, nie chce pogorszyć sytuacji.

Nieobecność Konate będzie kolejnym ciosem dla Jurgena Kloppa. Obrona Liverpoolu jest już pozbawiona Joela Matipa i Trenta Alexandra-Arnolda.

Drużyna z Anfield w kolejnych spotkaniach będzie musiała także sobie radzić bez Luiza Diaza, który będzie pauzował do grudnia z powodu kontuzji kolana w meczu, podczas gdy pomocnik Arthur nie zagra od trzech do czterech miesięcy. Curtis Jones i Alex Oxlade-Chamberlain wracają do treningów, ale wciąż pracują nad pełną sprawnością.

Liverpool przed niedzielnym hitem Premier League traci do Manchesteru City aż trzynaście punktów, ale ma jeden rozegrany mecz mniej.

