Anfield ponownie podbite, Liverpool traci nadzieję na tytuł

Kolejną wpadkę w tym sezonie zanotował broniący mistrzowskiego tytułu Liverpool. The Reds tym razem przegrali na Anfield Road 0:1 z Brighton. Dla The Reds to druga z rzędu ligowa porażka u siebie. W innym meczu kolejne trzy punkty na swoje konto zapisał natomiast West Ham United.

Czwarta porażka Liverpoolu

Liverpool po ostatnich dwóch wyjazdowych zwycięstwach 3:1 z Tottenhamem Hotspur i West Hamem United do meczu z Brighton przystępował w roli zdecydowanego faworyta. Wydawało się, że po tym co The Reds zaprezentowali w ostatnich meczach, nawet mimo osłabień nie będą mieli problemów z sięgnięciem po pełną pulę.

Podopieczni Juergena Kloppa już w trzeciej minucie mogli wyjść na prowadzenie, ale świetnej okazji nie wykorzystał Mohamed Salah, który mając przed sobą praktycznie tylko bramkarza uderzył nad poprzeczką. Jak się okazało była to jedyna groźniejsza sytuacja stworzona przez gospodarzy w pierwszej połowie tego spotkania.

Brighton bardzo dobrze radził sobie z atakami faworyzowanych rywali, samemu od czasu do czasu zapędzając się pod bramkę przeciwnika. W 24. minucie gości mogli objąć prowadzenie, ale dobrą okazję zmarnował Daniel Burn, którzy skiksował przy próbie oddania strzału z siedmiu metrów. Ostatecznie na przerwę obie jedenastki schodziły przy bezbramkowym wyniku.

Kilkanaście minut po przerwie Brighton niespodziewanie wyszedł na prowadzenie. Po dośrodkowaniu z prawego skrzydła, piłkę głową przed bramkę zgrał Leandro Trossad, a do siatki trafił Steven Alzate. Strata bramki nieco pobudziła ospałych tego dnia The Reds, którzy w kolejnych minutach ruszyli do ataków.

W 70. minucie kolejną okazję do wpisania się na listę strzelców zmarnował Salah, który po podaniu z prawej strony pola karnego ponownie uderzył nad bramką. Goście wcale nie zamierzali się tylko bronić i starali się wykorzystać każdą nadarzającą się okazję do zdobycia gola. W efekcie do kilku interwencji zmuszony został Caoimihin Kelleher, który bronił między innymi strzały Pascala Grossa i Leandro Trossarda. Wynik 1:0 utrzymał się do ostatniego gwizdka sędziego.

Po tym spotkaniu Liverpool zajmuje czwarte miejsce w tabeli Premier League ze stratą już siedmiu punktów do prowadzącego Manchesteru City, który ma również jedno spotkanie do rozegrania więcej.

Młoty nie zwalniają

W innym środowym spotkaniu 22. kolejki Premier League West Ham United pokonał na wyjeździe 3:1 Aston Villę i awansował na piąte miejsce w ligowej tabeli.

West Ham United w ostatniej kolejce przegrał 1:3 u siebie z Liverpoolem, ale wcześniej mógł się pochwalić serią czterech kolejnych ligowych wygranych. Teraz drużyna Łukasza Fabiańskiego chciała wrócić na zwycięską ścieżkę.

W pierwszej połowie inicjatywa należała do gości z Londynu, którzy zdecydowanie częściej gościli w okolicy bramki przeciwnika, ale to Aston Villa była bliżej wyjścia na prowadzenie. W 27. minucie bliski wpisania się na listę strzelców był Ollie Watkins, ale piłka po jego ładnym uderzeniu trafiła w słupek. Na przerwę ostatecznie obie jedenastki schodziły przy bezbramkowym remisie.

W drugiej połowie West Ham nie pozostawił już jednak złudzeń swoim rywalom. W 51. minucie Młotom prowadzenie dał Tomas Soucek, który precyzyjnym strzałem z prawej strony pola karnego wykorzystał świetne podanie Saida Benrahmy. Pięć minut później na listę strzelców wpisał się sprowadzony z Manchesteru United Jesse Lingard.

Gospodarze nadzieję na uzyskanie w tym meczu korzystnego wyniku odzyskali w 81. minucie. Kontaktowego gola po świetnym podaniu Jacka Grealisja zdobył Ollie Watkins. Dwie minuty później West Ham odpowiedział jednak trzecim trafieniem. Drugiego gola w swoim debiucie w nowym zespole zdobył Lingard, który wykończył kontratak swojego zespołu.