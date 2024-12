Everton odpowiada na plotki o zainteresowaniu FC Barcelony i Bayernu Monachium. The Toffees zamierzają zaproponować swojej gwieździe umowę do końca kariery, twierdzi TBR Football.

Everton reaguje. “Dożywotnia” umowa!

FC Barcelona i Bayern Monachium mają wspólny cel transferowy – giganci europejskiego futbolu chcą pozyskać nowego golkipera i mają na liście życzeń to samo nazwisko. Ekrem Konur ujawnił, że Blaugrana i Die Roten wyrażają zainteresowanie Jordanem Pickfordem. Reprezentant Anglii to uznana marka, nie tylko w Premier League, ale także w piłce reprezentacyjnej.

Co na to Everton? The Toffees nie zamierzają rozstawać się z jedną ze swoich największych gwiazd. Wychowanek Sunderlandu trafił na Goodison Park w lecie 2017 roku i kosztował ekipę z Merseyside blisko 30 milionów euro. Dziewięciokrotni mistrzowie Anglii bez wątpienia nie żałują tego wydatku – Pickford regularnie imponuje dyspozycją między słupkami.

Postawa 30-latka i pogłoski o zainteresowaniu innych ekip niejako zmuszają Everton do działania. The Toffees chcą wynagrodzić Pickforda przedłużeniem umowy. Aktualne porozumienie wygasa 30 czerwca 2027 roku, a więc dopiero za dwa i pół roku. Natomiast nowy kontrakt ma obowiązywać… do końca kariery golkipera. Przed 73-krotnycm reprezentantem Synów Albionu jeszcze kilka sezonów gry na najwyższym poziomie i niewykluczone, że spędzi je w jednym klubie.