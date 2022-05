Źródło: The Athletic

PressFocus Na zdjęciu: Jurgen Klopp

Jurgen Klopp został wybrany menedżerem sezonu w Premier League. Choć Liverpool zajął ostatecznie drugie miejsce na koniec sezonu to miniona kampania i tak była zdumiewająca w wykonaniu The Reds.

Jurgen Klopp został wybrany menedżerem sezonu w Premier League

Liverpool ostatecznie zajął drugie miejsce w lidze na koniec rozgrywek

The Reds są drużyną z najmniejszą liczbą porażek

Jurgen Klopp doceniony za ciężką pracę

Liverpool mimo zajęcia drugiej lokaty za Manchesterem City, jest drużyną, która w czasie całego sezonu zanotowała najmniej porażek – tylko dwie. The Reds mogą się także pochwalić najmniejszą ilością straconych goli (26), jednak w tej statystyce pierwszym miejscem muszą podzielić się z The Citizens.

The Reds zabrakło jedynie jednego punktu w końcowym rozrachunku, aby doścignąć ekipę Pepa Guardioli. Byli tego bardzo bliscy w ostatniej kolejce, gdy City przegrywali już 0:2 w meczu z Aston Villą, jedank Manchester City ostatecznie wygrał to spotkanie 3:2.

Podczas odbierania nagrody Jurgen Klopp wrócił pamięcią do wydarzeń z ostatniej ligowej kolejki minionego sezonu. – Było trochę nerwowo, ostatecznie jednak wynik był dla nas niekorzystny. Ale to już mamy za sobą.

– Gdy odbierasz taką nagrodę to jesteś albo geniuszem, albo masz najlepszy sztab trenerski na świecie. Jestem tutaj z czterema moimi współpracownikami i oni wiedzą, jak bardzo ich doceniam – dodał niemiecki menedżer.

Do połowy maja drużyna Jurgena Kloppa była bliska wywalczenia historycznej poczwórnej korony. Liverpool w tym sezonie wygrał już Puchar Anglii oraz Puchar Ligi Angielskiej. Choć nie udało im się triumfować w Premier League to stoją jeszcze przed szansą wywalczenia Ligi Mistrzów. W sobotę 28 maja, The Reds w Paryżu zmierzą się w finale tych rozgrywek z Realem Madryt.

