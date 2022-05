Pressfocus Na zdjęciu: Juergen Klopp

Liga Narodów to rozgrywki, których utworzenie nie każdemu przypadło do gustu. Wśród takich osób znajduje się Juergen Klopp, który podczas ostatniego wywiadu otwarcie skrytykował utworzenie tego turnieju. Zdaniem Niemca, zmusza to piłkarzy do rozgrywania jeszcze większej liczby meczów i wpływa negatywnie na ich zdrowie.

Liga Narodów została utworzona w 2018 roku

Wielu trenerów krytykuje idę utworzenia tych rozgrywek

Wśród nich znajduje się Juergen Klopp

Klopp idzie na wojnę z UEFA

Ostatnie wypowiedzi Juergena Kloppa dla mediów noszą znamiona ogromnej irytacji, kłębiącej się w szkoleniowcu Liverpoolu. Jego frustrację wywołuje między innymi kwestia przyznawania biletów na finał Ligi Mistrzów. Uważa on, że powinny przede wszystkim być dostępne dla fanów drużyn występujących w finale. Trener Liverpoolu z tego względu jest nastawiony mocno krytycznie do decyzji podejmowanych przez UEFA.

Klopp odbył ostatnio rozmowę z prezydentem UEFA – Aleksandrem Ceferinem i przekazał mu swoje uwagi, odnośnie decyzji podejmowanych przez organizację. Głównym tematem rozmowy była organizacja finału Ligi Mistrzów. Niemiec wypowiedział się także na temat Ligi Narodów.

– Nie rozmawiałem z nim osobiście, napisał do mnie wiadomość. Zakomunikowałem mu, ze więcej biletów powinno przypaść kibicom drużyn które są w finale. Dostałem jednak takie samo wyjaśnienie, jak to, które przekazał potem opinii publicznej – zaczął Klopp.

– Usłyszałem, że “93% dochodów z Ligi Mistrzów trafia do klubów, a UEFA zarabia na tym kilka euro. Odpisałem, “OK”, bo to jest jedna z tych sytuacji, kiedy powinieneś najpierw poszerzyć swoją wiedzę, zanim zaczniesz odpowiadać. Ja nie mogę być cały czas przygotowany na prowadzenie takich dyskusji, ale nie zmienia to faktu, że swoją opinię mam – dodał poirytowany Niemiec.

– Tak więc jest w tym porządku. Przyznaje się, że nie miałem wystarczającej wiedzy na ten temat. Mogę jednak powiedzieć, że powodem mojej irytacji po ten konwersacji jest kwestia Ligi Narodów. Uważam, że jest to jeden z najidiotyczniejszych pomysłów na jakie można było wpaść. Zawodnicy kończą sezon mając rozegranych ok 63, 64 mecze, do tego dochodzą rozgrywki międzynarodowe. Finalnie ta liczba rośnie to 75 meczów w sezonie, co jest czystym szaleństwem – kontynuował.

– Liga Narodów jest rozgrywana, kiedy akurat nie ma żadnych innych turniejów, więc jesteśmy zmuszeni to robić. Nikt nie dba o to, czy rozegramy cztery, pięć, czy sześć meczów w sezonie więcej. Dlatego właśnie wolałbym, żeby UEFA zarabiała więcej pieniędzy np. na Lidze Mistrzów, a w zamian porzuciła pomysł Ligi Narodów – zakończył.

