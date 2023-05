Fantastyczna forma sprawiła, że Liverpool zbliżył się do czołówki tabeli Premier League. Choć Juergen Klopp pozostaje ostrożny, zdaje sobie sprawę, że ma szansę na zajęcie miejsca w czołowej czwórce.

PressFocus Na zdjęciu: Juergen Klopp

Jeszcze kilka tygodni temu fani Liverpoolu nie mieli prawa marzyć o zajęciu miejsca premiującego awansem do przyszłorocznej Ligi Mistrzów

Świetna forma The Reds pozwoliła im jednak zbliżyć się do Manchesteru United na dystans punktu

Juergen Klopp przyznał, że walka do końca sezonu będzie ciekawa

“Jeśli Manchester United się potknie, musimy być gotowi”

Liverpool jeszcze na początku kwietnia zajmował miejsce w środku tabeli. Świetna forma sprawiła jednak, że The Reds wygrali sześć ostatnich ligowych spotkań i zbliżyli się na dystans punktu do czwartego Manchesteru United.

– Sześć meczów temu nikt nie pomyślałby, że możemy się tu znaleźć. Nie możemy zrobić wiele więcej ponad wygrywanie spotkań. Musimy mieć pewność, że zakończymy tę sytuację w najlepszy możliwy sposób – powiedział Juergen Klopp. Niemiec zdaje jednak sobie sprawę, że wywalczyć miejsce gwarantujące grę w Lidze Mistrzów będzie ciężko. Czerwone Diabły rozegrały o mecz mniej, a ponadto Brighton & Hove Albion mogą wyprzedzić zespół z Anfield Road. – Wyobraź sobie, że Manchester United się potknie. Nie sądzę, że do tego dojdzie, ale jeśli tak by się stało, a my nie bylibyśmy gotowi… Naprawdę byśmy żałowali. Jeśli jednak wygrają dwa zaległe mecze, będą mieć siedem punktów przewagi i będzie pozamiatane – dodał niemiecki szkoleniowiec.

The Reds pozostały trzy mecze w Premier League. W poniedziałek 15 maja zmierzą się na wyjeździe z Leicester City.

