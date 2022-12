Źródło: The Athletic

Jurgen Klopp pokusił się o porównanie Darwina Nuneza do Roberta Lewandowskiego. Obaj napastnicy po transferze do zespołu prowadzonego przez Niemca mieli problem z formą strzelecką.

Darwin Nunez zmarnował kilka okazji w wygranym 3:1 przez Liverpool pojedynku z Aston Villą. Urugwajczyk ma spore problemy ze zdobywaniem goli dla The Reds odkąd trafił latem na Anfield Road za75 milionów euro.

Nunez strzelił jak dotąd dziewięć goli w 23 występach tego sezonu. Jurgen Klopp nie ma jednak obaw o przyszłość napastnika. – Szczerze mówiąc, widzę tutaj wiele podobieństw do Roberta Lewandowskiego. Myślę, że Lewy mógłby opowiedzieć tą samą historię. Przede wszystkim chodzi o zachowanie spokoju, gdy widać ogromny potencjał, jednak w obecnym świecie jest to bardzo trudne.

– Wszystko przychodzi z czasem. Raz zrobisz coś w jeden sposób, a następnym razem podejdziesz do danej sytuacji inaczej. Podobnie było z Lewandowskim, ale nie tylko jego to dotyczy, choć jest oczywistym porównaniem. Zespół jest cierpliwy i to jest fajne. Jeszcze raz powtórzę, że chodzi przede wszystkim o zachowanie spokoju – dodał Klopp.

Roberto Lewandowski również miał spore problemy po transferze do Borussii Dortmund z Lecha Poznań. Reprezentant Polski w swoim pierwszym sezonie w Bundeslidze zdobył tylko osiem goli w 33 występach. W kolejnej kampanii “Lewy” do siatki rywala trafił już 22-krotnie w 34 meczach.

