Liverpool już w środę może zniwelować do zaledwie trzech punktów stratę do prowadzącego w tabeli Manchesteru City. Pozwoli na to wygrana w zaległym meczu z Leeds United, który odbędzie się na Anfield Road. Menedżer The Reds Juergen Klopp przed spotkaniem odpowiedział na słowa Josepa Guardioli, który stwierdził, że Liverpool jest jak “wrzód na d…”.

Liverpool rozegra w środę zaległe ligowe spotkanie z Leeds United. Mecz rozpocznie się o godzinie 20:45

The Reds wygrywając w tym pojedynku zbliżą się na zaledwie trzy punkty do liderującego Manchesteru City

Juergen Klopp odpowiedział na ostatnie słowa Josepa Guardioli, który określił drużynę Liverpoolu “wrzodem na d…” jego zespołu

Pasjonująca walka o mistrzostwo

Liverpool w tym roku prezentuje się bardzo solidnie i konsekwentnie zmniejsza dystans do Manchesteru City. Obecnie wynosi on już tylko sześć punktów, ale The Reds mają na koncie jedno spotkanie rozegrane mniej. Zespół Juergena Kloppa odrobi zaległości w środę, kiedy przed własną publicznością w roli zdecydowanego faworyta podejmował będzie Leeds United. Jeżeli gospodarze sięgną po komplet punktów, walka o mistrzowski tytuł stanie się jeszcze ciekawsza.

– Przede wszystkim ważne jest to, że jesteśmy blisko tego, kto jest na szczycie, ponieważ to pokazuje, że rzeczy idą w dobrym kierunku. W ostatnich czterech sezonach tylko w jednym roku nie byliśmy blisko ze względu nasze problemy, ale wcześniej był to szalony wyścig. Obie drużyny potrafią robić wyjątkowe rzeczy. Muszę to powiedzieć z całym szacunkiem, bo to, co robi City jest niesamowite – powiedział Juergen Klopp.

– Uważam, że naciskamy na siebie nawzajem. Ale nie chodzi tylko o nas, bo są także inne drużyny, takie jak Chelsea, United, Arsenal i Tottenham. Nie ma możliwości, aby się rozluźnić, bo zaraz pojawi się druga drużyna, która cię dopadnie – kontynuował.

– To co powiedział Pep, że jesteśmy wrzodem w dolnej części pleców, to dobry opis i tak właśnie powinno być. Będziemy starali się być tak irytujący, jak to tylko możliwe, dopóki nie pojawi się szansa na ich wyprzedzenie. Nie wiem jednak, kiedy to i czy w ogóle nastąpi, ale zawsze mówiłem, że decydujące momenty w sezonie dopiero przed nami. I nie następują one w lutym, tylko w marcu i kwietniu – dodał Klopp.

– Musimy być w absolutnie najlepszej dyspozycji, aby rozegrać jak najlepszy dla nas sezon, a niestety w Premier League tylko dwa razy w roku mierzymy się z drugą drużyną (City – przyp. red.). W pierwszym meczu był remis, nie byliśmy w nim genialni, ale wystarczająco dobrzy, aby zdobyć punkt. Drugie spotkanie nie zostało jeszcze rozegrane, ale czekają nas także pojedynki z innymi zespołami, w tym z Tottenhamem Hotspur. Nie siedzimy i nie dopisujemy sobie punktów za te spotkania, czekając do połowy kwietnia na mecz z City – powiedział trener Liverpoolu.

