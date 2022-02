PressFocus Na zdjęciu: Junior Firpo i Sadio Mane

Liverpool – Leeds: typy i kursy na mecz Premier League. W środowy wieczór Premier League odrobi część zaległości jeszcze z ubiegłego roku. Na Anfield Road gospodarze będą starali się odnieść zwycięstwo, które pozwoli im zmniejszyć do trzech punktów stratę do prowadzącego Manchesteru City.

Liverpool – Leeds, typy i przewidywania

Liverpool po ostatniej porażce Manchesteru City z Tottenhamem Hotspur “poczuł krew” i zrobi wszystko, aby w środowy wieczór zainkasować komplet punktów. Wygrywając z Leeds wywrze jeszcze większą presję na drużynie Josepa Guardioli w walce o mistrzostwo Anglii. Biorąc pod uwagę formę obu drużyn, The Reds są wręcz murowanym faworytem do zwycięstwa w tym meczu.

Oferowane przez bukmacherów kursy na wygraną Liverpoolu są bardzo niskie, dlatego też postanowiliśmy pójść w nieco innym kierunku. The Reds wszystkich tegorocznych spotkaniach w Premier League zdobywał od jednej do trzech bramek i na podobny scenariusz stawiamy przy okazji ich środowego pojedynku z Leeds. Nasz typ: Liverpool – liczba goli (przedział): 1-3

Liverpool – Leeds, ostatnie wyniki

Liverpool od początku 2022 roku prezentuje bardzo solidną formę, która pozwala mu regularnie zmniejszać dystans do liderującego Manchesteru City. Przed środowym meczem strata podopiecznych Juergena Kloppa wynosi sześć punktów, co oznacza, że The Reds będą mogli złapać kontakt ze swoim rywalem do mistrzowskiego tytułu.

Liverpool w tym roku nie doznał jeszcze ani jednej porażki, a z sześciu ligowych spotkań wygrał pięć. I może się pochwalić serią pięciu wygranych z rzędu, bowiem punkty stracił w swoim pierwszym meczu w 2022 roku, kiedy zremisował na wyjeździe 2:2 z Chelsea. Biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki seria drużyny z Anfield Road jest jeszcze bardziej imponująca bowiem wynosi osiem wygranych z rzędu.

W ubiegłym tygodniu Liverpool zrobił wielki krok w kierunku ćwierćfinału Ligi Mistrzów, pokonując na wyjeździe 2:0 Inter Mediolan. Nie zawiódł również w ligowym meczu z Norwich City przed własną publicznością, kiedy wygrał 3:1. Teraz będzie starał się pójść za ciosem i zapisać kolejne punkty na Anfield Road, gdzie w tym sezonie jest niepokonany.

Rywalem podopiecznych Juergena Kloppa będzie zajmujące dopiero 15. miejsce w tabeli Leeds United, które w czterech ostatnich ligowych meczach zdobyło tylko jeden punkt. W efekcie słabych występów przewaga drużyny Marcelo Bielsy nad strefą spadkową stopniała do zaledwie pięciu punktów. W ekipie Leeds szwankuje przede wszystkim defensywa, bowiem w ostatnich trzech występach drużyna straciła aż 10 bramek – 3:3 z Aston Villą, 0:3 z Evertonem i 2:4 z Manchesterem United. A teraz czeka ją pojedynek z jedną z najlepszych ofensyw w lidze.

Liverpool – Leeds, historia

Za zespołem Liverpoolu zdecydowanie przemawiają nie tylko wyniku obu zespołów w tym sezonie, ale także historia bezpośrednich spotkań. The Reds nie przegrali w Premier League żadnego z dziewięciu ostatnich spotkań z Leeds, odnosząc w tym czasie aż sześć zwycięstw.

Jedną z wygranych The Reds na swoje konto zapisali we wrześniu ubiegłego roku, kiedy pewnie 3:0 wygrali na Elland Road. Na listę strzelców wpisywali się wówczas Mohamed Salah, Fabinho i Sadio Mane.

Liverpool – Leeds, kursy bukmacherskie

Liverpool jest według bukmacherów murowanym faworytem do zwycięstwa w tym spotkaniu. Kursy na wygraną gospodarzy nie przekraczają aktualnie 1.20. Stawiając na ten mecz warto rozważyć skorzystać z zakładu bez ryzyka do 110 zł, który możecie odebrać rejestrując konto w eWinner i podając kod promocyjny GOAL. Dzięki temu będziecie mieli również szansę na odebranie voucheru na darmowy 30-dniowy dostęp do usługi Canal+ online.

Liverpool – Leeds, transmisja meczu

Środowe spotkanie na Anfield Road, które rozegrane zostanie w ramach odrabiania zaległości z 19. kolejki Premier League, będzie transmitowane “na żywo” na kanale Canal+ Sport. Mecz obejrzymy również za pośrednictwem internetu w usłudze Canal+ online, do której można uzyskać teraz za darmo dostęp na 30 dni. Wystarczy zarejestrować konto w eWinner podając kod promocyjny GOAL, a następnie dokonać depozytu i zagrać dowolny zakład. Po spełnieniu tych warunków będzie można odebrać darmowy voucher zgłaszając się na czat na stronie bukmachera.

