Jurgen Klopp przyznał, że Darwin Nunez zrobił na nim ogromne wrażenie, gdy mógł podziwiać jego grę przy okazji meczów Liverpoolu z Benfiką w Lidze Mistrzów. Niemiecki menedżer twierdzi, że możliwość obserwowania go na żywo sprawia mu wielką radość.

Jurgen Klopp wyraził ogromne zadowolenie z transferu Nuneza

Menedżer był zachwycony występami Urugwajczyka w meczach Ligi Mistrzów przeciwko Liverpoolowi

The Reds zapłacili Benfice za napastnik 75 milionów euro

Wielkie wzmocnienie Liverpoolu przed nowym sezonem

Darwin Nunez dołączył do Liverpoolu z Benfiki Lizbona za 75 mln euro. Urugwajczyk był także łączony z transferem do innych klubów Premier League, jednak The Reds od początku wydawali się najbardziej konkretni w rozmowach z portugalskim klubem.

Napastnik pokazał się z dobrej strony w meczach ubiegłego sezonu przeciwko Liverpoolowi w każdym starciu wpisując się na listę strzelców. Teraz po dołączeniu do ekipy z Anfield Road, w klubie wierzą, że Nunez świetnie sobie poradzi również w Premier League.

– Zrobił na nas ogromne wrażenie w meczach przeciwko nam. Kiedy przygotowujesz się na Benfikę, wiesz o ich piłkarzach wszystko. Nawet, jaki numer buta noszą. Dlatego zdawaliśmy sobie sprawę z jakości, jaką prezentuje Darwin. Nie byliśmy pewni czy zagra, bo był po zgrupowaniu reprezentacji, ale byliśmy pewni, że jest świetny – przyznał Jurgen Klopp.

– Siła, poruszanie się po boisku, technika, spryt, dążenie do zdobycia gola – muszę powiedzieć, że zakochaliśmy się w nim po tych dwóch spotkaniach w Lidze Mistrzów. Na boisku jest bardzo agresywny z tym swoim południowoamerykańskim temperamentem. To nam się podobało. To była naprawdę wielka radość móc go oglądać na żywo. Kiedy zdaliśmy sobie sprawę, że mamy szansę go pozyskać poszliśmy na całość. Teraz jesteśmy szczęśliwi, że do nas dołączył – dodał niemiecki menedżer The Reds.

