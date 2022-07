PressFocus Na zdjęciu: Josko Gvardiol

Josko Gvardiol znalazł się na szczycie listy życzeń Pepa Guardioli. Defensor RB Lipsk na Eithad Stadium miałby zastąpić Nathana Ake, który najprawdopodobniej tego lata dołączy do Chelsea za 40 milionów funtów.

Manchester City jest zainteresowany Josko Gvardiolem

RB Lipsk nie chce jednak pozbywać się 20-letniego gracza

Obywatele szukają następcy Nathana Ake

Josko Gvardiol – misja niemożliwa?

Jasko Gvardiol po dobrym sezonie w RB Lipsk od dłuższego czasu jest łączony z transferem do znacznie bogatszych klubów. Media pisały, że zawodnikiem interesuje się Juventus czy Inter Mediolan, a także kilka klubów z Premier League, w tym oba z Manchesteru oraz Tottenham.

Jak informuje Fabrizio Romano, chorwacki obrońca znajduje się na szczycie listy życzeń Pepa Guardioli, który szuka następcy dla odchodzącego Nathana Ake. Transfer może być jednak trudny do zrealizowania, bowiem RB Lipsk nie jest zainteresowane sprzedażą 20-letniego gracza, który obecnie jest wyceniany na około 35-40 milionów euro, jednak cena transferu znacząco przewyższyłaby tą kwotę. W niemieckim klubie wierzą, że w ciągu najbliższego sezonu lub dwóch, wartość defensora może znacznie wzrosnąć. Ponadto gracz ma ważny kontrakt do czerwca 2026 roku. co także może utrudnić ewentualne negocjacje. Niemcy bowiem nie muszą spieszyć się ze sprzedażą swojego zawodnika.

Gvardiol w poprzednim sezonie rozegrał 29 spotkań w Bundeslidze łącznie spędzając na murawie ponad 2400 minut. Dwukrotnie wpisywał się na listę strzelców i również dwukrotnie asystował. Rozegrał też pięć spotkań w Lidze Mistrzów. Za swoje występy był bardzo chwalony przez niemieckie media.

Manchester City jest także zainteresowany innym defensorem. Na celowniku Obywateli znalazł się też Marc Cucurella z Brighton. Gracz jest wyceniany na około 50 milionów funtów. Hiszpan będzie mógł opuścić Mewy, jeśli do klubu wpłynie odpowiednia oferta.

