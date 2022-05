Klopp nie bierze niczego za pewnik. “Musimy zignorować wynik pierwszego meczu”

PressFocus Na zdjęciu: Juergen Klopp

Menedżer Liverpoolu Juergen Klopp w żadnym wypadku nie lekceważy Villarreal przed rewanżowym meczem 1/2 finału Ligi Mistrzów. Obie drużyny spotkają się ze sobą ponownie we wtorkowy wieczór na Estadio de la Ceramica.

We wtorkowy wieczór Liverpool zagra na wyjeździe z Villarreal w meczu o awans do finału Ligi Mistrzów

Po pierwszym meczu The Reds są tego zdecydowanie bliżej od swoich rywali

Juergen Klopp przyznaje, że wtorkowy rewanż jest dla jego zespołu w tej chwili najważniejszym meczem w tym sezonie

Klopp przed meczem z Villarreal

Po pierwszym meczu na Anfield Road jedną nogą w finale Ligi Mistrzów są The Reds, którzy wygrali 2:0. Niemiecki szkoleniowiec Liverpoolu Juergen Klopp spodziewa się jednak trudnej przeprawy w rewanżowym spotkaniu.

– Wiemy, że to na razie połowa pojedynku. Musimy zignorować wynik z pierwszego spotkania. Gdyby to był mecz pucharowy, w którym decyduje tylko jeden mecz, a my musielibyśmy jechać do Villarreal, to staralibyśmy się tam wygrać – powiedział Klopp, cytowany przez Sky Sports.

– Wiemy, że dadzą z siebie wszystko, to jest absolutnie jasne. Biorąc pod uwagę to, co Unai powiedział po meczu… To będzie trudne spotkanie, ale to całkowicie normalne. Półfinał Ligi Mistrzów powinien być trudny. Nigdy nie oczekujemy, że będzie łatwo i tam też tak nie będzie. Ale zagraliśmy dobry mecz u siebie i chcemy zagrać dobrze również tam – kontynuował niemiecki szkoleniowiec.

– W tej chwili półfinał Ligi Mistrzów to najważniejszy mecz, jaki mamy do rozegrania. Cokolwiek wydarzyło się w ostatnich tygodniach lub wydarzy się w następnych, nie jest ważne, bo ten moment jest najważniejszy – dodał.

– Nigdy nie wiadomo, czy uda nam się ponownie awansować do półfinału lub czy kiedykolwiek będziemy mieli szansę na finał. Mamy tutaj wyjątkową drużynę i nic nie jest dla nas oczywiste. Potrzebujesz szczęścia w pewnych momentach i tego typu rzeczy, więc lepiej podchodzić do tego ostrożnie i być gotowym na wszystko, a my będziemy gotowi – powiedział Klopp.

