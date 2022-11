Źródło: The Guardian

Pressfocus Na zdjęciu: Juergen Klopp

Liverpool został wystawiony na sprzedaż. Do sytuacji odniósł się Juergen Klopp, który nie widzi w tym nic złego. Niemiec widzi w tym pozytywy.

Kilka dni temu Liverpool został wystawiony na sprzedaż przez Fenway Sports Group. Trwa zatem poszukiwanie nowego właściciela, który być może zainwestowałby sporo pieniędzy w transfery. Te przydadzą się The Reds, który aktualnie nie liczą się nawet w walce o mistrzostwo Anglii, co było przecież celem drużyny Juegena Kloppa. Niemiec w zmianie właściciela widzi szansę na lepsze jutro.

– Od czasu do czasu musisz podjąć ryzyko, więc zobaczymy. Nie mam pojęcia co się wydarzy, ale mam dobre przeczucie. Jeśli na koniec nie będzie pozytywnie to zacznę się martwić, ale uważam, że wszystko będzie dobrze – powiedział opiekun Liverpool, który chętnie stawia na młodzież, ale dostrzega potrzebę sprowadzenia piłkarzy gotowych na już.

– Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że dajemy szanse naszym młodym chłopakom, a ich wpływ jest bardzo pozytywny. Harvey, Stefan, Calvin, Ben Doak, Bobby Clark – to bardzo interesujący zawodnicy. Czasami musisz jednak dodać trochę sprawdzonej jakości. W idealnym świecie tacy piłkarze są młodzi, a nie mają 35 lat – wyjaśnił niemiecki szkoleniowiec. Zwrócił on też uwagę na rosnące ceny graczy. Liverpool chce kupić Bellinghama, ale ten wyceniany jest przez Borussię Dortmund nawet na 150 milionów euro. – Sposób w jaki do tej pory działaliśmy zaprowadził nas tutaj. Powiem jednak tak – świeże pieniądze nie są czymś złym. Nic nie jest tańsze, a inflacja istnieje także w piłce nożnej. Czasami trzeba wydawać – rzekł Juergen Klopp.

