Pressfocus Na zdjęciu: Juergen Klopp

Liverpool nieustannie zawodzi w Premier League. Drużynę z kryzysu ma wyprowadzić Juergen Klopp, który nie przejmuje się spekulacjami mediów.

Juergen Klopp prowadzi Liverpool przez siedem lat

Po takim okresie czasu Niemiec opuścił Borussię Dortmund

Zdaniem niemieckiego szkoleniowca sytuacja na Anfield jest jednak zupełnie inna

Klopp wierzy w zwalczenie kryzysu

Liverpool w tabeli Premier League ma 13 punktów mniej, niż Manchester City (Obywatele zagrali dwa mecze więcej), czyli największy rywal The Reds w walce o mistrzostwo Anglii. Sytuacja miała wyglądać zupełnie inaczej. Rzeczywistość zaskoczyła także Juergena Kloppa.

– Tak, to trudny czas, czy spodziewałem się przed sezonem, że będziemy na dziewiątym miejscu po siedmiu meczach? Nie, bo nie myślę o takich rzeczach. Jeśli jest jakiś klub, który może się zjednoczyć i wykaraskać z takiej sytuacji, to jesteśmy to my – powiedział niemiecki trener, który prowadzi Liverpool od siedmiu lat. Po tym czasie Juergen Klopp przestał prowadzić Borussię Dortmund. 55-latek twierdzi, że to dwie zupełnie różne sytuacje.

– Tutaj sytuacja jest zupełnie inna, nie mam problemów z brakiem energii i chęci do pracy. Rozumiem, że poprzednie miejsca opuszczałem po siedmiu latach pracy, a teraz jesteśmy w trudnym położeniu i ludzie lubią sobie spekulować, ale jak dokładnie przyjrzymy się sytuacjom, to są one zupełnie inne. Tutaj mam tak wiele bodźców, które dodatkowo motywują i sprawiają, że nie czujesz aż tak bardzo tego intensywnego okresu – wyjaśnił szkoleniowiec Liverpoolu, który o 17:30 zmierzy się z Arsenalem.

