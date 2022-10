Arsenal – Liverpool: typy, kursy, zapowiedź (09.10.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Arsenal - Liverpool

W 10. kolejce Premier League hitem będzie konfrontacja na Emirates Stadium, gdzie przewodzący w tabeli Arsenal, podejmie dziewiąty Liverpool.

Emirates Stadium Premier League Arsenal Liverpool FC 2.55 3.70 2.65 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 października 2022 14:00 .

Arsenal – Liverpool, typy i przewidywania

W tabeli Premier League Arsenal I Liverpool dzieli aż 11 punktów (The Reds zagrali jeden mecz mniej). Mimo tego różnica w kursach bukmacherów jest minimalna. Ci za faworyta uznają londyńczyków, chociaż jako bardzo realny scenariusz traktują także triumf przyjezdnych z Anfield. My w Londynie spodziewamy się wygranej Kanonierów. Ci udowadniają bowiem, że są poważnym kandydatem do zdobycia mistrzostwa Anglii, a kapitalną dyspozycję potwierdzili ogrywając Tottenham. Z kolei Liverpool wciąż nie potrafi seryjnie sięgać po pełną pulę w Premier League

Arsenal – Liverpool, ostatnie wyniki

Po dość spokojnym wrześniu, w którym Arsenal rozegrał tylko trzy mecze, na Kanonierów czekał niezwykle intensywny październik. Na początku miesiąca zespół Mikela Artety podejmował u siebie w derbach Londynu Tottenham. Podopieczni hiszpańskiego szkoleniowca spisali się świetnie, ponieważ pokonali lokalnego rywala, strzelając mu trzy gole. Tyle samo bramek Arsenal zaaplikował Bodo/Glimt w trzeciej kolejce Ligi Europy.

Dwa mecze w październiku rozegrał na razie także Liverpool. The Reds rywalizowali w Premier League z Brighton, które sprawiło mnóstwo kłopotów graczom Juergena Kloppa. Finalnie zawodnicy niemieckiego trenera zremisowali 3:3 i po raz kolejny stracili punkty na krajowym podwórku. Liverpool lepiej zaprezentował się w Lidze Mistrzów, gdzie wygrał drugie spotkanie. The Reds ograli na Anfield 2:0 Rangers FC.

Arsenal – Liverpool, historia

W mininym sezonie oglądaliśmy aż cztery konfrontacje tych klubów. Fatalne wspomnienia z tych meczów ma Arsenal, który w Premier League przegrał przed własną publicznością, a na wyjeździe uległ Liverpoolowi aż 0:4. Z perspektywy londyńczyków, nieco lepiej było w Pucharze Ligi Angielskiej. Kanonierzy zremisowali z The Reds na własnym stadionie, lecz w rewanżu przegrali 0:2 i to gracze Juergena Kloppa awansowali do finału tych rozgrywek.

Arsenal – Liverpool, kursy bukmacherów

Arsenal – Liverpool, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się w niedzielę 9 października. Jako arbiter główny zawody poprowadzi 37-letni Michael Oliver, Pierwszy gwizdek angielskiego sędziego przewidziany jest na godzinę 17:30. Transmisję na żywo przeprowadzi Viaplay.

