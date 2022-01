fot. PressFocus Na zdjęciu: Juergen Klopp

Liverpool FC w ostatnim czasie został dotknięty przed pandemię koronawirusa. Juergen Klopp w jednej ze swoich wypowiedzi dla mediów podzielił się informacjami, jak przeżył zakażenie nieszczęsnym patogenem.

Juergen Klopp przeszedł ostatnio koronawirusa

Niemiec opowiedział o przebytej chorobie w rozmowie z klubowymi mediami

Opiekun The Reds przeszedł zakażenie stosunkowo łagodnie

Klopp przebył zakażenie COVID-19 bez komplikacji

Liverpool FC do ligowych zmagań wróci w połowie stycznia. Nie znaczy to jednak, że ekipa z Anfield Road ma aktualnie wolne. The Reds rozgrywają spotkania pucharowe. Tymczasem ostatnim łagodnie zaatakowany przez koronawirusa został opiekun Liverpool.

– Czuję się dobrze i nie mogłem się doczekać powrotu do pracy. Dziękuję Bogu za szczepienie, bo naprawdę choroba jest niebezpieczna, ale ja przeszedłem ją łagodnie – mówił Juergen Klopp cytowany przez oficjalną stronę internetową The Reds.

– Przeszedłem zakażenie koronawirusem łagodnie, ponieważ otrzymałem kilka dawek szczepionek, w tym dawkę przypominającą – dodał Niemiec.

Liverpool aktualnie plasuje się na trzecim miejscu w tabeli ligi angielskiej., The Reds legitymują się dorobkiem 42 punktów na koncie. Do lidera rozgrywek Manchesteru City team siedmiokrotny zdobywca Pucharu Anglii traci 11 oczek.

Liverpool w środku tygodnia rozegra spotkanie w ramach Carabao Cup z Arsenalem. Z kolei 16 stycznia już w Premier League przeciwnikiem The Reds będzie Brentford.

