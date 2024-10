Kiwior to nie jest poziom Arsenalu? Martin Keown, nie należy do fanów talentu reprezentanta Polski. Legendarny piłkarz Arsenalu przyznał to w rozmowie z Viaplay.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Kiwior przegrywa rywalizację

Arsenal mierzy się z Liverpoolem w hitowym spotkaniu 9. kolejki Premier League. Obie ekipy przystępowały do tego starcia mocno osłabione. Kanonierzy musieli radzić sobie bez Riccardio Calafioriego, Martina Odegaarda, Williama Saliby, Kierana Tierneya i Takehiro Tomiyasu. Natomiast The Reds przyjechali do Londynu bez Alissona, Conora Bradleya, Federico Chiesy, Diogo Joty i Harveya Eliotta.

Legenda Arsenalu: Granie Kiwiorem w Arsenalu to ryzyko!

https://www.goal.pl/pilkarze/jakub-kiwior/Chociaż Mikel Arteta nie mógł skorzystać z kilku kontuzjowanych defensorów, to i tak Jakub Kiwior nie otrzymał szansy gry w podstawowym składzie. Hiszpan postawił na tercet White – Gabriel – Partey – Timber. Trener Arsenalu nie ufa Polakowi? W umiejętności 24-latka nie wierzy na pewno Martin Keown, który rozmawiał z Jakubem Krupą z Viaplay.

– Podoba mi się Calafiori. Jest silny fizycznie, dużo wnosi do gry. Potrzebujemy jego, potrzebujemy Timbera. Może nie jest idealnie, ale ci zawodnicy muszą grać. Myślę, że Jakub Kiwior to ryzyko. Nie sądzę, że dzisiaj zagra. Są możliwości. Mamy fizjoterapeutów, którzy pracują nad ty, by piłkarze jak najszybciej wrócili na boisko – w taki sposób legenda Arsenalu wypowiedziała się na temat ustawienia defensywy londyńczyków.