Kiwior błyszczy w Arsenalu. Oto co powiedział Mikel Arteta

Jakub Kiwior w ostatnim czasie wskoczył do podstawowego składu Arsenalu. W rozmowie z The Athletic polskiego obrońcę wychwalał Mikel Arteta.

IMAGO / Bradley Collyer Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Jakub Kiwior wskoczył do składu Arsenalu

Polak zbiera świetne recenzje od dziennikarzy

Mikel Arteta również wyróżnił obrońcę

Mikel Arteta pochwalił Jakuba Kiwiora. Wielkie słowa trenera Arsenalu

Jakub Kiwior ma za sobą bardzo udany okres. Polski obrońca wskoczył do podstawowego składu Arsenalu i zbiera świetne recenzje za swoje występy. Warto docenić to, że Polak odnalazł się na nietypowej dla siebie pozycji, ponieważ Mikel Arteta w obliczu kontuzji zdecydował się na wariant z Kiwiorem na lewej obronie.

Szkoleniowiec Kanonierów w rozmowie z The Athletic w samych superlatywach odniósł się do formy Kiwiora. Wspomniał także o konieczności wystawienia Polaka na nienominalnej pozycji.

– Utrudniliśmy mu rozwój z dwóch powodów: po pierwsze, nie rozegrał zbyt wielu minut, a po drugie, poprosiliśmy go, aby grał na pozycji, na której nigdy wcześniej nie grał. To tak, jakby jutro William Saliba został bocznym obrońcą i bym powiedział mu, żeby zagrał i zrobił to, co do niego należy. Myślę, że [Kiwior] zaadaptował się naprawdę dobrze i gra coraz lepiej – ocenia Arteta.

– Można powiedzieć, że zyskuje pewność siebie i jest w lepszej formie fizycznej. Rozumie tę rolę znacznie lepiej i spisał się naprawdę dobrze – kontyunował Hiszpan.

