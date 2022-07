fot. PressFocus Na zdjęciu: Erling Haaland

Erling Haaland zasilił szeregi Man City przed startem nowego sezonu. Norweski napastnik zamienił tym samym niemiecką Bundesligę na angielską Premier League. Zawodnik podzielił się swoimi oczekiwaniami na temat nowego sezonu ligowego.

Erling Haaland jest jednym z największych bohaterów letniego okna transferowego

Norweg wzmocnił drużynę z Etihad Stadium na zasadzie transferu definitywnego

21-latek ujawnił, jakie ma oczekiwania względem kampanii 2022/2023

Haaland spodziewa się dobrej zabawy

Erling Haaland dołączył do mistrzów Anglii na zasadzie transferu definitywnego za 60 milionów euro. Norweg związał się z klubem z Etihad Stadium umową do końca czerwca 2027 roku. Zawodnik opowiedział ostatnio o tym, jak wyobraża sobie nową kampanię.

– Jestem pewien, że będziemy się dobrze bawić razem. Oczekiwania na ten sezon to poznanie zespołu, nawiązanie kontaktu i dobra zabawa. Kiedy dobrze się bawię, strzelam gole i wygrywam mecze. To będzie wyjątkowa chwila – przekonywał Haaland cytowany przez Sky Sports.

– Mam nadzieję, że okres przygotowawczy szybko minie i będziemy mogli wkrótce wziąć udział w ważnych meczach. To niesamowity zespół i po prostu muszę dalej pracować i być coraz lepszym – kontynuował Norweg.

– Myślę, że czeka nas bardzo fajny sezon. Mój ojciec grał tu przez kilka lat. Miło jest powtórzyć to, co kiedyś zrobił. To coś wyjątkowego. Grałem z Man City półtora roku temu, to były wyjątkowe spotkania. Oglądałem też wszystkie mecze Man City – zakończył napastnik Man City.

Mistrzowie Premier League nowa kampanię ligowa zaczną 7 sierpnia od wyjazdowego starcia z West Ham United. W najbliższym czasie Man City rozegra natomiast kilka meczów kontrolnych. Między innymi na drodze The Citizens staną Bayern Monachium, czy Liverpool w starciu o Tarczę Wspólnoty.

