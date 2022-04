Kibice United chcą Ten Haga w roli menedżera

PressFocus Na zdjęciu: Erik ten Hag

Coraz więcej informacji przemawia za tym, że wkrótce Erik ten Hag zostanie ogłoszony nowym menedżerem Manchesteru United. Z takiego wyboru zadowoleni są fani Czerwonych Diabłów, którzy po latach niepowodzeń czekają na powiew świeżości w sztabie szkoleniowym. Większość kibiców entuzjastycznie podchodzi do takiej decyzji zarządu.

Kibice Manchesteru United entuzjastycznie podchodzą do objęcia roli menedżera w klubie przez Erika Ten Haga

W sondzie, aż 80 procent respondentów opowiedziało się za holenderskim szkoleniowcem

Jednak taki wybór niesie ze sobą również spore ryzyko

Środowisko fanów United entuzjastycznie podchodzi do wyboru Holendra na menedżera

Według sondażu przeprowadzonego przez Gary’ego Neville’a ponad 80 procent respondentów chciało, aby Holender został mianowany nowym menedżerem przed Mauricio Pochettino, który przez dłuższy czas wydawał się być faworytem w tym wyścigu.

I taką decyzję fanów można zrozumieć. Po latach złych wyborów, niekompetencji i złym zarządzaniu wreszcie zapaliło się światełko w tunelu. A przynajmniej, dla fanów United, wybór Erika ten Haga daje taką nadzieję.

Holenderski szkoleniowiec wniesie do drużyny z Manchesteru nowe pomysły, definicję i spójność pracy. To obsesyjny pracoholik, który lubi osobiście prowadzić treningi, zawsze jest przygotowany i dobrze zorganizowany. Wszystko musi mieć zaplanowane od deski do deski. Oprócz tego potrafi pracować z młodzieżą, co niejednokrotnie udowadniał w Ajaksie Amsterdam, gdy do drużyny wprowadził młodych zawodników.

Chociaż wybór Ten Haga niesie wiele możliwości emocji, nie można zapominać, że stanowi pewne ryzyko. Klub z Amsterdamu od lat znany jest z pracy z młodzieżą, dobrej organizacji i współpracy na wielu płaszczyznach. Obecny Manchester United jest daleki od tak dobrej organizacji, dlatego zastanawiać się można, jak Holender poradzi sobie w nowym środowisku bez odpowiedniego wsparcia.

W Ajaksie prowadzi ambitnych i głodnych sukcesu zawodników, z kolei Czerwone Diabły naszpikowane są gwiazdami, które wiele już wygrały w swoich piłkarskich karierach. Można zadać sobie pytanie, czy i kiedy w mediach społecznościowych pojawią się przecieki, że brakuje mu charyzmy. A biorąc pod uwagę, że wśród kibiców United panuje wszechobecny pesymizm, bardzo szybko w razie niepowodzeń może spotkać się z wielką krytyką.

Erik Ten Hag pewnie zdaje sobie sprawę z tych wszystkich czynników. Mimo to szkoleniowiec jest gotów do podjęcia pracy na Old Trafford i chce przywrócić Czerwonym Diabłom dawny blask.

