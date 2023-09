Kara dla Jadona Sancho. Krótki, ale mocny komunikat United

IMAGO / Action Plus Na zdjęciu: Jadon Sancho (Manchester United)

Jadon Sancho w lecie 2021 roku zasilił szeregi Manchesteru United

Teraz Anglik nie jest w najlepszych stosunkach z trenerem i drużyną, a także ma problem z regularną grą

Klub z Old Trafford odsunął go od treningów z resztą zespołu

Manchester United: Sancho odsunięty od drużyny

Jadon Sancho w lipcu 2021 roku zamienił Borussię Dortmund na Manchester United. Od tej pory skrzydłowy rozegrał 82 spotkania w koszulce Czerwonych Diabłów, strzelił 12 goli i zanotował sześć asyst, ale nie był w stanie ustabilizować sportowej dyspozycji i regularnie spotykał się z krytyką.

Teraz 23-latek “dorzucił” do tego także problemy z dyscypliną, czym jeszcze mocniej podpał Erikowi ten Hagowi, szkoleniowcowi ekipy z Old Trafford. Na dodatek w mediach społecznościowych nazwał swojego trenera kłamcą.

Niedługo później Sancho usunął post, co mogło wskazywać na chęć zażegnania konfliktu. Jednak na razie Anglik nie wróci ani do gry, ani nawet do zajęć z drużyną. Manchester United poinformował o tym w krótkim komunikacie:

– Jadon Sancho pozostanie w indywidualnym programie treningowym z dala od pierwszej drużyny, w oczekiwaniu na rozwiązanie kwestii dyscypliny w drużynie.