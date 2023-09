fot. Imago/Andy Rowland Na zdjęciu: Jadon Sancho

Jadon Sancho nie zagrał w niedzielnym hicie Premier League

Erik ten Hag zdradził, że ma to związek z jego dyspozycją

Sam skrzydłowy zaprzeczył słowom menedżera

“Nie wierzcie we wszystko”

Jadon Sancho nie znalazł się w kadrze Manchesteru United na niedzielny mecz z Arsenalem. Do tej pory grał, dlatego jego absencja wywołała sporo pytań. Erik ten Hag zapewnił, że Anglik nie jest kontuzjowany, a jego sytuacja wynika z prezentowanego przez niego poziomu sportowego.

Z tymi słowami skonfrontował się sam zawodnik, który w swoich mediach społecznościowych zaznaczył, że ciężko pracuje na treningach, a powody jego braku gry są zupełnie inne.

“Proszę, nie wierzcie we wszystko co czytacie! Nie pozwolę ludziom mówić rzeczy nieprawdziwych. Zachowywałem się bardzo dobrze w zeszłym tygodniu na treningach. Według mnie są inne powody, w które nie będę się zagłębiał. Przez długi czas byłem kozłem ofiarnym, co nie jest sprawiedliwe! Jedyne czego chcę to granie w piłkę z uśmiechem na twarzy i pomaganie drużynie. Respektuje każdą decyzję podjętą przez sztab, gram z fantastycznymi zawodnikami, za co jestem wdzięczny. Będę ciągle walczył za to logo bez względu na okoliczności” – napisał w swoich mediach społecznościowych.

Manchester United przegrał niedzielne spotkanie z Arsenalem 1-3. Przyszłość Sancho stoi pod znakiem zapytania, choć z uwagi na zamknięcie okienka najbliższe miesiące na pewno spędzi na Old Trafford.

Zobacz również: Ten Hag grzmi po hicie: nie zawsze dostajesz to, na co zasługujesz