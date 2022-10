PressFocus Na zdjęciu: N'Golo Kante

Chelsea poinformowała, że N’Golo Kante przeszedł operację ścięgna podkolanowego. W wyniku kontuzji pomocnik ma pauzować przez cztery miesiące, co oznacza, że nie weźmie udziału w nadchodzących Mistrzostwach Świata w Katarze.

N’Golo Kante doznał kontuzji już w sierpniu

Powrót Francuza do zdrowia przedłużał się

Wreszcie, we wtorek Chelsea wydała komunikat. Nie jest on jednak nacechowany pozytywnie. Kante nie dostanie szansy obrony tytułu mistrza świata, bo będzie pauzować przez cztery miesiące

Kante poza grą przez cztery miesiące!

N’Golo Kante nie może zanotować początku sezonu do udanych. Francuz doznał kontuzji już w sierpniu. Swój ostatni mecz dla Chelsea rozegrał w drugiej kolejce Premier League. Pojawiło się sporo doniesień na temat jego zdrowia, ale brakowało konkretów. Zwłaszcza w kontekście powrotu pomocnika na boisko. Sytuację wyjaśniło oświadczenie, które opublikowali The Blues we wtorek.

“N’Golo Kante przeszedł operację z powodu kontuzji ścięgna podkolanowego. Pomocnik spotkał się ze specjalistą wraz z członkami działu medycznego klubu w celu zbadania możliwości rozpoczęcia rehabilitacji. Wspólnie uzgodniono, że N’Golo przejdzie operację w celu naprawy uszkodzeń. Oczekuje się, że po udanej operacji N’Golo pozostanie poza grą przez cztery miesiące” – możemy przeczytać.

An injury update on N'Golo Kante. — Chelsea FC (@ChelseaFC) October 18, 2022

To z pewnością ogromne rozczarowanie dla 31-latka. Jego kontrakt z Chelsea wygasa 30 czerwca. Jak dotąd obie strony nie potrafiły znaleźć porozumienia w sprawie przedłużenia współpracy. Ponadto pomocnik nie weźmie udziału w nadchodzących Mistrzostwach Świata w Katarze. Zawodnik The Blues to jeden z najbardziej zaufanych piłkarzy Didiera Deschampsa. Mógł być niemal pewien powołania do reprezentacji Francji na mundial, gdzie miałby okazję do obrony tytułu sprzed czterech lat.

