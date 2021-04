Dotkliwa porażka z Liverpoolem po bardzo słabym występie to niejedyne zmartwienie menedżera Kanonierów Mikela Artety. Podczas sobotniego spotkania na Emirates Stadium z powodu kontuzji nie wystąpił David Luiz, a w trakcie meczu urazu nabawił się także Kieran Tierney. Pierwszy z nich może być wyłączony z gry nawet do końca sezonu.

Davidowi Luizowi grozi operacja

33-letni Brazylijczyk nie znalazł się w składzie Arsenalu na sobotnie spotkanie. Powodem jest kontuzja kolana, która na pewno wyeliminuje go z gry w kilku najbliższych meczach. Menedżer Arsenalu Mikel Arteta przyznał także, że niewykluczone jest przeprowadzenie operacji. Ta może dla Davida Luiza oznaczać koniec sezonu.

– Jest kilka możliwości – jedna dotyczy bardziej konserwatywnego leczenie, natomiast druga oznacza operację. Rozmawiamy teraz z lekarzami, aby podjąć właściwą decyzję w tej sprawie, ale wygląda na to, że będzie wyłączony z gry przez co najmniej kilka tygodni – powiedział Arteta, cytowany przez Sky Sports.

– To zależy od tego, jaką decyzję podejmiemy. Jeśli będzie bardziej zachowawcza to przerwa będzie krótsza, jeśli będzie potrzebna bardziej radykalna, to przerwa potrwa oczywiście dłużej – dodał menedżer Kanonierów.

Tierney również kontuzjowany

Kieran Tierney w sobotnim meczu z Liverpoolem zagrał od pierwszej minuty, ale był zmuszony do opuszczenia boiska jeszcze przed przerwą. Także w tym przypadku powodem jest kontuzja kolana, ale szkoleniowiec Arsenalu na razie nie zna jeszcze jej zakresu. Występ Tierneya w czwartkowym meczu 1/4 finału Ligi Europy ze Slavią Praga jest jednak mało prawdopodobny.

– Czuł coś w kolanie i odczuwał ból, więc wygląda na to, że będzie wyłączony z gry, ale nie wiemy jeszcze na jak długo – powiedział Arteta.

