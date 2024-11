Mourinho chętny na powrót do Premier League. Chce pracować w tym klubie

Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Jose Mourinho przejmie stery nad Newcastle United?

Jose Mourinho od początku lipca 2024 roku opiekuje się Fenerbahce Stambuł. Dotychczasowa przygoda portugalskiego szkoleniowca w tureckim klubie nie jest jednak do końca udana. Drużyna Żółtych Kanarków zwycięstwa przeplata porażkami, a trener znany jako The Special One bardzo często narzeka na pracę tamtejszych sędziów. Niewykluczone, że wkrótce dojdzie do rychłego rozstania obu stron.

Jeśli ziściłby się taki scenariusz, to Jose Mourinho będzie zdecydowany na powrót do Premier League – przekazał brytyjski dziennik “The Guardian”. Przypomnijmy, że w przeszłości 61-latek z sukcesami prowadził Chelsea, Manchester United oraz Tottenham Hotspur. Następnym przystankiem w karierze trenerskiej Mourinho miałoby być natomiast Newcastle United, gdzie pozycja Eddiego Howe’a nie jest stabilna.

Słynny Portugalczyk podobno poprosił swoich agentów, aby ci bacznie śledzili sytuację na St James’ Park i w razie zmiany na posadzie szkoleniowca, zgłosili jego kandydaturę do włodarzy Srok. Jose Mourinho jest bardzo utytułowanym menedżerem, który dwukrotnie wygrał Ligę Mistrzów. Po najbardziej prestiżowe europejskie rozgrywki sięgnął z rodzimym FC Porto (2003/2004) oraz włoskim Interem Mediolan (2009/2010).

Ponadto portugalski fachowiec miał okazję pracować również w Realu Madryt czy Romie. Z Królewskimi zdobył m.in. mistrzostwo Hiszpanii (2011/2012), a jako trener rzymskiego zespołu cieszył się z triumfu w Lidze Konferencji Europy (2021/2022).