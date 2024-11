Pep Guardiola ma przedłużyć swój wygasający wraz z końcem tego sezonu kontrakt o kolejny rok, o czym donosi "The Athletic", Później objąć może jednak reprezentację Brazylii.

Źródło: The Athletic

Źródło: The Athletic

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Guardiola po mundialu obejmie reprezentację Brazylii?

Pep Guardiola, odkąd objął stanowisko menedżera Manchesteru City w 2016 roku, osiągnął znakomite wyniki z tym zespołem. Sześć razy sięgał po mistrzostwo Anglii, kilkukrotnie zwyciężał w różnego rodzaju pucharach i ostatecznie w 2023 roku wygrał z tym zespołem Ligę Mistrzów. Tym samym można powiedzieć, że jest już trenerem spełnionym jeśli chodzi o pracę z ekipie Obywateli i coraz częściej pojawiają się głosy, że jego czas w Anglii może dobiegać końca.

Oglądaj skróty meczów Premier League

W tym sezonie Manchester City spisuje się przyzwoicie, ale w ostatnim czasie złapał sporą zadyszkę o czym świadczyć może chociażby porażka ze Sportingiem Lizbona. Dlatego też część ekspertów i dziennikarzy wskazuje, że szkoleniowiec z Hiszpanii po sezonie może odjeść z klubu. Szczególnie, że jego umowa wygasa właśnie wraz z końcem czerwca 2025 roku.

Najnowsze informacje przekazane przez “The Athletic” mówią jednak, że Pep Guardiola przedłuży swoją umowę z Manchesterem City o kolejny rok, czyli do końca sezonu 2025/26 i później będzie chciał objąć jakiś zespół narodowy. Tu na pierwszy plan wysuwa się reprezentacja Brazylii, która już kontaktowała się z Hiszpanem i być może po mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku to właśnie ją obejmie jeden z najwybitniejszych trenerów historii. Sam 53-latek ma być chętny na pracę w zespołem narodowym, bowiem do tej pory nie miał okazji prowadzić kadry żadnego kraju.

Czytaj więcej: Flick zakochany w Lewandowskim. Barcelona zrezygnuje z Haalanda?