Według informacji "Caughtoffside.com" Jose Mourinho może sensacyjnie wrócić do Premier League. Newcastle rozważa zatrudnienie Portugalczyka w przypadku gdy Eddie Howe zdecyduje się odejść.

IMAGO / Giuseppe Maffia Na zdjęciu: Jose Mourinho

Jose Mourinho jest na radarze Newcastle United

Obecnym szkoleniowcem zespołu jest Eddie Howe

Angielski trener ma objąć stery reprezentacji Anglii po Mistrzostwach Europy

Newcastle zgłosi się do Mourinho, jeśli Howe odejdzie

Jose Mourinho jest jednym z najbardziej utytułowanych trenerów na świecie. Nic więc dziwnego, że wiele klubów chce, aby “The Special One” pracował u nich. Według “Caughtoffside.com” nazwisko 60-letniego szkoleniowca wiązane jest z pracą w Newcastle. Dla charyzmatycznego opiekuna AS Romy byłby to powrót do Premier League po trzech latach przerwy. Drużyna z St. James Park rozgląda się za nowym trenerem, na wypadek gdyby Eddie Howe zdecydował się po sezonie opuścić “Sroki”. Media łączą 46-latka z objęciem sterów w reprezentacji Anglii po Mistrzostwach Europy.

Mourinho w Premier League spędził wiele lat. Na wyspach pracował w takich klubach jak Chelsea, Manchester United czy Tottenham. Z “The Blues” sięgał trzykrotnie po mistrzostwo kraju. W swoim dorobku ma również Tarczę Wspólnoty, Puchar Anglii oraz Puchar Ligi. Z “Czerwonymi Diabłami” wygrał europejskie rozgrywki. Jego drużyna okazała się najlepsza w Lidze Europy w sezonie 2016/2017. Aktualnie doświadczony Portugalczyk pracuję już trzeci sezon w Romie. Z rzymskim klubem udało mu się wygrać Ligę Konferencji. Stał się wtedy pierwszym w historii managerem, który wygrał wszystkie trzy puchary europejskie.