Mourinho może wrócić do Premier League. Sensacyjne informacje

Everton wkrótce zostanie przejęty przez Dana Friedkina. Nowy właściciel angielskiego klubu będzie chciał zatrudnić Jose Mourinho na stanowisku trenera ekipy The Toffees - donosi w piątkowe popołudnie brytyjski portal Football Insider.

Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Jose Mourinho przejmie Everton? Jest kandydatem na nowego trenera

Everton w najbliższym czasie zmieni właściciela. Trwa bowiem proces przejęcia angielskiego klubu przez Dana Friedkina. Amerykański biznesmen, który nabędzie większościowe udziały na Goodison Park, najprawdopodobniej zwolni aktualnego trenera drużyny The Toffees – Seana Dyche’a. Everton zawodzi pod wodzą 53-letniego Anglika, a nowy inwestor planuje zatrudnić szkoleniowca ze światowego topu.

Jak donosi “Football Insider”, Dan Friedkin przygotował już listę kandydatów, a na jej szczycie znajduje się… Jose Mourinho. 61-letni Portugalczyk może więc wrócić do Premier League, gdzie w przeszłości miał już okazję pracować. The Special One opiekował się bowiem takimi ekipami z Anglii jak Chelsea, Manchester United oraz Tottenham Hotspur.

Natomiast od lipca 2024 roku Jose Mourinho z powodzeniem prowadzi Fenerbahce Stambuł, gdzie pod jego wodzą występuje m.in. Sebastian Szymański. Everton nie będzie miał łatwego zadania, żeby wyciągnąć Portugalczyka z tureckiego giganta. Słynny menedżer ma ważny kontrakt i inkasuje nad Bosforem ponad 10 milionów euro rocznie.

Jose Mourinho posiada bardzo bogate CV – oprócz wspomnianych wyżej klubów trenował również Romę, Real Madryt, Inter Mediolan oraz FC Porto. Teraz doświadczony szkoleniowiec dowodzi Fenerbahce Stambuł, które po siedmiu kolejkach zajmuje 2. miejsce w tabeli tureckiej ekstraklasy. Liderem jest obecny mistrz – Galatasaray Stambuł.