fot. Imago/Action Plus Na zdjęciu: Diogo Dalot

Manchester United zakończył sezon 2022/2023 na trzecim miejscu w tabeli

Teraz Czerwone Diabły chcą włączyć się do walki o mistrzostwo Anglii

Diogo Dalot wierzy, że jego zespół stać na grę o najwyższe cele

Czerwone Diabły poskromią lokalnego rywala?

Manchester United pod wodzą Erika ten Haga poprawił swoje wyniki. Już w debiutanckim sezonie Holendra na Old Trafford zespół przełamał kilkuletnią serię bez trofeum i zdobył Puchar Ligi Angielskiej. Po krótkiej przerwie wrócił także do Ligi Mistrzów, kończąc rozgrywki Premier League na trzecim miejscu w tabeli.

Aktualnie Czerwone Diabły przygotowują się do kolejnej kampanii. Nadzieje kibiców są gigantyczne, z czego zdaje sobie sprawę Diogo Dalot. Defensor angielskiego giganta wierzy, że jego ekipę stać na walkę o mistrzostwo kraju.

– Musimy być w czołówce i rywalizować o mistrzostwo Anglii. Taki jest nasz cel. Trzeba walczyć z wieloma zespołami, ale jesteśmy Manchesterem United, więc musimy mierzyć wysoko. Nie chodzi o motywację, lecz o obowiązki i cele do wypełnienia, które mamy w tym klubie.

– To co zrobiliśmy w ubiegłym roku musi dać nam energię do podniesienia poprzeczki jeszcze wyżej. Mamy warunki, aby dać z siebie więcej i spisać się lepiej, niż miało to miejsce w poprzednim sezonie – mówi Portugalczyk.

