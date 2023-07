Kai Havertz od kilku tygodni przebywa w obozie Arsenalu, do którego dołączył tego lata. Niemiec ma za sobą dość bezbarwną przygodę w Chelsea, dlatego pragnie się odbudować w nowym zespole.

fot. Imago/Icon Sportswire Na zdjęciu: Kai Havertz

Arsenal wydał tego lata na Kaia Havertza aż 75 milionów euro

Niemiec od kilku tygodni przygotowuje się do sezonu z nową drużyną

Zasugerował, że styl gry Kanonierów będzie mu bardziej odpowiadał

Havertz zadowolony po przeprowadzce

Arsenal poszukiwał tego lata wzmocnień środka pola. Wybór padł na Kaia Havertza, na którego Mikel Arteta ma zupełnie nowy plan. Do tej pory Niemiec występował najczęściej jako fałszywy napastnik, zaś Hiszpan chce wystawiać go w drugiej linii. Na transferze swojego gwiazdora Chelsea zarobiła aż 75 milionów euro. To wielka kwota, biorąc pod uwagę, że na Stamford Bridge nie spełnił pokładanych w nim nadziei.

Od kilku tygodni Havertz przygotowuje się do kolejnego sezonu z nową drużyną. Porównał style gry obu ekip i przyznał, że może lepiej odnaleźć się w taktyce Kanonierów.

– Myślę, że każdy musi zapracować sobie na pozycję w drużynie. Grasz, jeśli dobrze prezentujesz się na treningach i w meczach. Muszę dać z siebie wszystko, tylko w ten sposób dobrze wprowadzę się do nowego zespołu. W tak wielkich klubach zawsze jest rywalizacja.

– Oczywiście styl gry Arsenalu jest kompletnie inny od stylu gry Chelsea. Myślę, że ten bardziej do mnie pasuje. Oczywiście zajmie trochę czasu, zanim będę się w nim odpowiednio odnajdywał. Dam z siebie wszystko, aby grać na najwyższym poziomie.

– Drużyna jest fantastyczna, już teraz czuję się tutaj jak w domu. Sprawili, że bardzo łatwo było mi się zintegrować. Jest zabawnie, zespół jest młody i głodny sukcesów. To dokładnie to, czego pragnąłem, dlatego jestem szczęśliwy – podsumował.

