Jan Bednarek nabawił się kontuzji. Musiał opuścić boisko [WIDEO]

Southampton – Brighton. Jan Bednarek doznał urazu

W sobotę po południu rozpoczęło się spotkanie między Southampton a Brighton & Hove Albion. W podstawowym składzie zespołu Świętych wybiegł Jan Bednarek, który miał na ramieniu opaskę kapitańską. Niestety 28-letni stoper nie dokończy dzisiejszej rywalizacji, ponieważ nabawił się kontuzji. Środkowy obrońca musiał zejść z boiska w 12. minucie, a jego miejsce zajął Armel Bella-Kotchap. Nasz rodak opuścił murawę o własnych siłach, więc najprawdopodobniej chodzi o problemy mięśniowe – podała stacja “Viaplay”.

W tym momencie nie wiadomo, na ile poważny jest uraz piłkarza. To bez wątpienia zła informacja dla Michała Probierza, który formację defensywną reprezentacji Polski buduje wokół Jana Bednarka. Zgrupowanie drużyny narodowej zaplanowano na drugą połowę marca, gdy ekipa Biało-Czerwonych zmierzy się u siebie z Litwą (21.03, godz. 20:45) i Maltą (24.03, godz. 20:45) w ramach eliminacji do zbliżających się mistrzostw świata, które w 2026 roku zostaną rozegrane w Kanadzie, Meksyku oraz Stanach Zjednoczonych.

Ból i rozczarowanie na twarzy Jana Bednarka [WIDEO]

Jan Bednarek z powodzeniem występuje w barwach zespołu The Saints od lipca 2017 roku, gdy przeniósł się na St Mary’s Stadium za 6 milionów euro z Lecha Poznań. W międzyczasie powędrował na półroczne wypożyczenie do Aston Villi, gdzie doświadczony defensor nie odegrał znaczącej roli. Do przerwy Southampton przegrywa 0:1 z Brighton & Hove Albion w meczu 26. kolejki Premier League. Przed nami jeszcze druga połowa tej rywalizacji.