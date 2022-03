Napastnik Leicester wypada znów ze składu

Pressfocus Na zdjęciu: Jaimie Vardy

Złe wiadomości płyną z obozu Leicester. Spotkanie z Arsenalem z powodu kontuzji może stracić Jamie Vardy. Anglik narzeka na problemy z kolanem. Według Metro.co.uk napastnik będzie pauzował przynajmniej przez dwa tygodnie.

Z powodu kontuzji pauzuje wielu piłkarzy Leicester

Przez dwa miesiące niedostępny był Jamie Vardy

Doświadczony napastnik w meczu z Leeds doznał kolejnego urazu

Zdrowie Vardy’ego z wiekiem coraz gorsze

Sezon 2021/22 jest dla Lisów wybitnie nieudany. Klub zajmuje w Lidze odległe 12 miejsce, a z powodu kontuzji wielu zawodników jest dla trenera Brendana Rodgersa niedostępnych. Automatycznie wpływa to negatywnie na wyniki osiągane przez klub.

Po meczu z Leeds, wygranym przez Leicester w dość szczęśliwych okolicznościach 1:0, problemy sztabowi medycznemu zgłosił Jamie Vardy. Napastnik Lisów dopiero co wyleczył poważną kontuzję, która kosztowała go dwa miesiące bez gry. Zdążył zagrać z Burnley i Leeds i kolejny uraz wykluczył go z gry.

– Niestety, doznał kontuzji w ostatnim meczu, więc nie będzie go przez kilka tygodni, a szkoda. To bardzo frustrujące dla klubu i piłkarza. Dostał uderzenie w kolano, ale miejmy nadzieję, że w ciągu najbliższych trzech do czterech tygodni jego organizm zareaguje dobrze – stwierdził trener Leicester City Brendan Rodgers.

Informacja jest o tyle pechowa, że w najbliższym spotkaniu ligowym Leicester zmierzy się na wyjeździe z Arsenalem. Trener mocno liczył, że będzie mógł skorzystać w nim z usług doświadczonego zawodnika. Vardy W tym sezonie w lidze rozegrał zaledwie 18 meczów, w których udało mu się strzelić aż 10 bramek.

