James Rodriguez ma kontrakt ważny z Evertonem do 2022 roku. Kolumbijczyk od dłuższego czasu łączony jest jednak z różnymi klubami. Skutkuje to tym, że zawodnik nie jest pewny swojej przyszłości. 30-latek ostatnio przerwał natomiast milczenie i zabrał głos.

James Rodriguez może wkrótce rozstać się z Evertonem

Rafael Benitez nie widzi Kolumbijczyka w swoim zespole

Ofensywny pomocnik zabrał głos w sprawie

James Rodriguez na wylocie z Evertonu?

James Rodriguez wypowiedział się na temat pojawiających w mediach różnych plotek transferowych na swoim kanale na jednym z portali społecznościowych. Reprezentant Kolumbii zareagował jednocześnie na informacje Liverpool Echo, sugerujące, że piłkarza nie jest potrzebny The Toffees na najbliższą kampanię.

– Nie wiem, co się wydarzy. Nie wiem, gdzie zagram. W piłce nożnej, jak w życiu nigdy nie można być niczego pewnym. Ciężko trenuje, przygotowuję się do nowego sezonu dla siebie i na tym się koncentruję – mówił James Rodriguez na swoim Twitchu.

– To trudna sytuacja. Najlepiej trafić do miejsca takiego, w którym jest się poszukiwanym – uzupełnił zawodnik.

James Rodriguez zdecydowanie wykluczył jednak powrót do Realu Madryt, gdzie trenerem jest Carlo Ancelotti, który sprowadzał piłkarza do Evertonu. – To zamknięty etap. Ten temat nie wchodzi w grę – zaznaczył zawodnik.

Ofensywny pomocnik w ostatniej kampanii wystąpił łącznie w 26 meczach, strzelając w nich sześć goli. James Rodriguez zanotował również dziewięć asyst.

