Jakub Kiwior w wywiadzie dla Radosława Przybysza na antenie kanału Meczyki przyznał, że jest zadowolony ze współpracy z Mikelem Artetą w Arsenalu. - Często przychodzimy do szatni i zastanawiamy się: ciekawe co teraz wymyśli? - mówi reprezentant Polski.

IMAGO / Grzegorz Wajda / ZUMA Wire Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Jakub Kiwior przywdziewa koszulkę Arsenalu do stycznia 2023 roku

Środkowy obrońca w końcówce sezonu wskoczył do składu Kanonierów

Jakub Kiwior udzielił wywiadu Radosławowi Przybyszowi z redakcji “Meczyki.pl”, w którym opowiedział o swoich pierwszych miesiącach w Arsenalu. Środkowy obrońca zabrał głos m.in. na temat warsztatu trenerskiego Mikela Artety, który wyraźnie mu zaimponował.

– Byłem zaskoczony wszystkim. Nie mówię już o treningach, ale też o podejściu trenera Artety. Próbuje przygotować nas przed meczem nie gadaniem, a jakimś pomysłem. Zawsze coś wymyśli. Często przychodzimy do szatni i zastanawiamy się: ciekawe co teraz? – powiedział Jakub Kiwior.

– Przed wyjazdowym spotkaniem z Manchesterem City mieliśmy odprawę w hotelu, a tam boisko rozrysowane na podłodze… tejpami. Do tego monitory. I mieliśmy się ustawiać adekwatnie do sytuacji. To mnie zaskoczyło, pierwszy raz się z czymś takim spotkałem, ale to było super. Wiedziałeś wszystko co i jak – dodał stoper.

– W Arsenalu panuje świetna atmosfera. Wszystko mnie w tym klubie zaskoczyło. Już nie mówię o szatni, ale otoczka, stadion… Jak się wychodzi na mecz, to jest to coś pięknego – przyznał 13-krotny reprezentant Polski.