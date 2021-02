Hit Premier League rozczarował. Zawiodła skuteczność

Hit 26. kolejki Premier League niestety rozczarował. Pojedynek Chelsea z Manchesterem United zakończył się bezbramkowym remisem. Trzeba przyznać, że piłkarze Tuchela prezentowali nieco wyższą jakość piłkarską, jednak w żaden sposób nie potrafili wykorzystać swojej przewagi.

Jedna kontrowersja i słaba skuteczność

W pierwszych minutach mecz na Stamford Bridge prowadzony był w intensywnym tempie. Obie drużyny chciały szybko strzelić gola, jednak w tym znacząco przeszkadzała im skuteczność. Natomiast po kwadransie rywalizacji doszło do kontrowersyjnej sytuacji w polu karnym The Blues. Marcus Rashford oddał mocny strzał z rzutu wolnego, który przytomnie obronił Mendy. Francuz sparował futbolówkę w prost pod nogi Greenwooda. Tuż za nim czaił się Hudson-Odoi, który w pojedynku z piłkarzem Czerwonych Diabłów z początku dotknął piłki ręką. Co ciekawe, arbiter dopiero po dłuższej chwili podszedł do monitora VAR. Analiza całego zdarzenia trwała krótko, ale Attwell nakazał grać dalej, więc o jedenastce nie było nawet mowy.

Otwarte widowisko po przerwie

Zaraz po przerwie przed szansą na strzelenie bramki stanął Hakim Ziyech. Uderzenie piłkarza Chelsea było pozbawione odpowiedniej dynamiki i nie zrobiło większego wrażenia na golkiperze United. Co więcej, kilkanaście minut później Mason Greenwood oddał strzał ze skraju szesnastki, ale piłka przeleciała tuż obok lewego słupka. Chwilę później swoich sił próbował Scott McTominay. Tym razem, Edouard Mendy stał na posterunku, przez co uchronił swój zespół przed stratą gola. Tymczasem po godzinie walki w Londynie spotkanie zrobiło się bardziej otwarte. The Blues częściej utrzymywali się przy piłce, ale nie nadal nie byli w stanie zaskoczyć defensywy United. Do ostatnich minut mieliśmy nadzieję, że zobaczymy chociaż jedną bramkę. Niestety mecz zakończył się bezbramkowym remisem, co w przypadku Manchesteru United w walce z drużynami z TOP6 stało się już normalnością w tym sezonie.